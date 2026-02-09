Canto de estudos perfeito: 7 dicas para montar um espaço para aulas on-line

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Com a volta às aulas, garantir um ambiente adequado para o estudo em casa tornou-se um desafio para muitas famílias. Um espaço bem planejado, no entanto, pode aumentar a concentração e o rendimento escolar e transformar a rotina de aprendizado on-line. A boa notícia é que não é preciso uma grande reforma para criar esse local.

O segredo está em organizar um ambiente que seja confortável e livre de distrações, sinalizando à criança que aquele é seu território de estudos. Com alguns ajustes simples, qualquer canto pode se tornar um espaço funcional e convidativo para as aulas e tarefas diárias.

Sete passos para montar o espaço ideal

1. Escolha o lugar certo: procure um canto da casa com pouco barulho e circulação de pessoas. Evite áreas perto da televisão ou de passagens movimentadas, pois o fluxo constante pode desviar a atenção da criança. Um quarto ou um escritório é ideal, mas um canto tranquilo da sala também funciona.

2. Pense na iluminação: uma boa luz é fundamental para evitar o cansaço visual. Dê preferência a locais com iluminação natural. Se não for possível, invista em uma luminária de mesa com luz neutra ou branca fria (entre 4.000 K e 6.500 K), que ajuda a manter o foco e não força a visão durante a leitura ou ao usar telas.

3. Invista em ergonomia: a postura correta é essencial. Primeiramente, ajuste a altura da cadeira para que os cotovelos da criança fiquem alinhados à altura da mesa, formando um ângulo de aproximadamente 90 graus. Se, após esse ajuste, os pés não alcançarem o chão, utilize um apoio para os pés. Essa ordem garante uma postura correta, evitando dores e desconforto que atrapalham a concentração.

4. Organize os materiais: mantenha tudo o que é necessário por perto. Use organizadores, como potes para lápis, caixas para cadernos e prateleiras para livros. Um ambiente limpo e com cada coisa em seu lugar ajuda a manter a mente focada na tarefa principal.

5. Elimine as distrações visuais e sonoras: retire brinquedos, aparelhos eletrônicos e outros objetos que possam roubar a atenção. Se o barulho for um problema, um fone de ouvido pode ajudar a bloquear ruídos e melhorar a imersão na aula on-line.

6. Personalize com moderação: permita que a criança participe da decoração do seu canto de estudos. Um quadro de avisos, um mural para recados ou um porta-lápis colorido pode deixar o espaço mais agradável. O objetivo é que o local seja acolhedor, mas sem excesso de estímulos.

7. Verifique a conexão e os equipamentos: antes do início das aulas, certifique-se de que a conexão com a internet esteja estável no local escolhido e atende à velocidade mínima recomendada para as aulas. Deixe o computador ou tablet sempre carregado e posicionado de forma adequada para evitar imprevistos técnicos que possam interromper o aprendizado.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.