Assine
overlay
Início Casa e Decoração
FUNCIONALIDADE

Como planejar uma cozinha pequena para aproveitar cada centímetro

Eletrodomésticos multifuncionais são um bom começo; veja dicas de marcenaria inteligente e organização para fazer seu espaço parecer maior e mais útil

Publicidade
Carregando...
Ana Leitão
Ana Leitão
Repórter
Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024
15/01/2026 16:54

compartilhe

SIGA
x
Como planejar uma cozinha pequena para aproveitar cada centímetro
Cores claras e marcenaria planejada são essenciais para otimizar o espaço e ampliar a sensação de uma cozinha funcional e organizada. crédito: hi room de Pexels

Planejar uma cozinha pequena é um desafio que exige criatividade para transformar cada centímetro em um espaço funcional. Com as estratégias certas, é possível criar um ambiente prático e visualmente agradável. A solução passa por três frentes principais: a escolha de eletrodomésticos versáteis, o uso de marcenaria inteligente e uma organização eficiente que facilita o dia a dia.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O ponto de partida para otimizar a área é reduzir a quantidade de aparelhos sobre a bancada e nos armários. Modelos que combinam forno elétrico, micro-ondas e fritadeira a ar em uma única peça já são uma realidade no mercado e liberam um espaço precioso. O mesmo vale para cooktops, que, instalados diretamente na pedra, permitem o uso do gabinete inferior para gavetas ou um forno de embutir, eliminando a necessidade de um fogão de piso tradicional.

Leia Mais

Marcenaria inteligente faz a diferença

Com o espaço livre de excessos, a marcenaria planejada entra em cena para criar soluções sob medida. A ideia é usar cada canto de forma estratégica, pensando não apenas no armazenamento, mas também na facilidade de acesso aos itens. Algumas soluções se destacam:

  • Aproveitamento vertical: armários que vão até o teto são ideais para guardar itens de uso menos frequente, como travessas e eletrodomésticos sazonais.

  • Gavetas profundas: em vez de armários baixos com portas, opte por gavetões. Eles permitem visualizar e alcançar tudo o que está guardado no fundo sem precisar se agachar ou retirar outros objetos da frente.

  • Cantos funcionais: os cantos dos armários, muitas vezes perdidos, podem ser otimizados com prateleiras giratórias ou sistemas deslizantes que trazem os produtos para fora.

  • Organizadores embutidos: nichos para temperos, porta-talheres internos e tábuas de corte retráteis são detalhes que mantêm a ordem e a bancada livre.

Antes de contratar um profissional, vale a pena usar aplicativos ou ferramentas digitais de planejamento. Muitos deles permitem criar um modelo 3D do ambiente, testar diferentes layouts e visualizar como os armários e eletrodomésticos se encaixarão no espaço, garantindo que o projeto final seja perfeito para sua rotina.

Cozinha moderna com bancada de mármore preto, pia, armários superiores e prateleiras iluminadas com máquina de lavar.
A marcenaria inteligente e a organização eficiente são elementos-chave para otimizar o espaço e a funcionalidade em ambientes pequenos.Rana Matloob Hussain

Organização e iluminação para ampliar o espaço

Além do mobiliário, alguns truques de design ajudam a criar uma sensação de amplitude. Cores claras nas paredes e nos armários refletem melhor a luz, fazendo o ambiente parecer maior. Um bom projeto de iluminação, com pontos de luz de LED sob os armários superiores, elimina sombras e torna o preparo dos alimentos mais seguro e agradável.

Manter a bancada o mais livre possível também é fundamental. Para isso, utilize organizadores de gaveta para talheres e utensílios, além de suportes magnéticos para facas, que podem ser fixados na parede. Quanto menos objetos à vista, mais limpo e espaçoso o ambiente parecerá.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

cozinha espaco funcional

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay