Como planejar uma cozinha pequena para aproveitar cada centímetro

Jornalista formada pela Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), atua na Casa & Decoração desde abril de 2024

Planejar uma cozinha pequena é um desafio que exige criatividade para transformar cada centímetro em um espaço funcional. Com as estratégias certas, é possível criar um ambiente prático e visualmente agradável. A solução passa por três frentes principais: a escolha de eletrodomésticos versáteis, o uso de marcenaria inteligente e uma organização eficiente que facilita o dia a dia.

O ponto de partida para otimizar a área é reduzir a quantidade de aparelhos sobre a bancada e nos armários. Modelos que combinam forno elétrico, micro-ondas e fritadeira a ar em uma única peça já são uma realidade no mercado e liberam um espaço precioso. O mesmo vale para cooktops, que, instalados diretamente na pedra, permitem o uso do gabinete inferior para gavetas ou um forno de embutir, eliminando a necessidade de um fogão de piso tradicional.

Leia Mais

Marcenaria inteligente faz a diferença

Com o espaço livre de excessos, a marcenaria planejada entra em cena para criar soluções sob medida. A ideia é usar cada canto de forma estratégica, pensando não apenas no armazenamento, mas também na facilidade de acesso aos itens. Algumas soluções se destacam:

Aproveitamento vertical: armários que vão até o teto são ideais para guardar itens de uso menos frequente, como travessas e eletrodomésticos sazonais.

Gavetas profundas: em vez de armários baixos com portas, opte por gavetões. Eles permitem visualizar e alcançar tudo o que está guardado no fundo sem precisar se agachar ou retirar outros objetos da frente.

Cantos funcionais: os cantos dos armários, muitas vezes perdidos, podem ser otimizados com prateleiras giratórias ou sistemas deslizantes que trazem os produtos para fora.

Organizadores embutidos: nichos para temperos, porta-talheres internos e tábuas de corte retráteis são detalhes que mantêm a ordem e a bancada livre.

Antes de contratar um profissional, vale a pena usar aplicativos ou ferramentas digitais de planejamento. Muitos deles permitem criar um modelo 3D do ambiente, testar diferentes layouts e visualizar como os armários e eletrodomésticos se encaixarão no espaço, garantindo que o projeto final seja perfeito para sua rotina.

A marcenaria inteligente e a organização eficiente são elementos-chave para otimizar o espaço e a funcionalidade em ambientes pequenos.Rana Matloob Hussain

Organização e iluminação para ampliar o espaço

Além do mobiliário, alguns truques de design ajudam a criar uma sensação de amplitude. Cores claras nas paredes e nos armários refletem melhor a luz, fazendo o ambiente parecer maior. Um bom projeto de iluminação, com pontos de luz de LED sob os armários superiores, elimina sombras e torna o preparo dos alimentos mais seguro e agradável.

Manter a bancada o mais livre possível também é fundamental. Para isso, utilize organizadores de gaveta para talheres e utensílios, além de suportes magnéticos para facas, que podem ser fixados na parede. Quanto menos objetos à vista, mais limpo e espaçoso o ambiente parecerá.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.