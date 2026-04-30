Como montar um home office ergonômico e evitar dores nas costas

O trabalho remoto se consolidou como uma realidade para muitos brasileiros, mas junto com a flexibilidade vieram as dores nas costas e o desconforto. A causa, muitas vezes, está em um ambiente improvisado. Ajustar seu home office com foco na ergonomia é fundamental para garantir saúde e bem-estar.

A boa notícia é que algumas mudanças simples podem transformar seu espaço, prevenir lesões e até melhorar a produtividade. O segredo está em adaptar o ambiente ao seu corpo, e não o contrário. A organização correta dos móveis e equipamentos evita a sobrecarga na coluna, ombros e pescoço.

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A cadeira é o ponto de partida

Investir em uma cadeira adequada é o primeiro passo. O ideal é que ela tenha regulagem de altura, permitindo que seus pés fiquem totalmente apoiados no chão e os joelhos formem um ângulo de 90 graus. O encosto deve oferecer suporte para a região lombar, mantendo a curvatura natural da coluna.

Braços de apoio também são importantes. Eles devem ser ajustados de forma que seus ombros fiquem relaxados e os cotovelos, também em um ângulo de 90 graus, fiquem alinhados com a superfície da mesa. Essa posição evita a tensão na parte superior do corpo.

Altura da mesa e do monitor

A tela do computador precisa estar na altura correta para evitar dores no pescoço. O topo do monitor deve ficar na linha dos seus olhos ou um pouco abaixo. Se você usa um notebook, o ideal é utilizar um suporte para elevá-lo e conectar um teclado e um mouse externos.

A distância entre você e a tela também conta: mantenha o monitor a um braço de distância (aproximadamente 50 a 70 centímetros). Isso previne a fadiga ocular e ajuda a manter a cabeça em uma posição neutra, sem a necessidade de inclinar o pescoço para a frente ou para trás para conseguir enxergar com clareza.

Acessórios que fazem a diferença

Pequenos itens podem otimizar ainda mais a ergonomia do seu espaço de trabalho. Considere as seguintes opções para complementar a sua estação:

Apoio para os pés: se mesmo com a cadeira na altura ideal seus pés não alcançam o chão, um apoio ajuda a manter a postura correta das pernas.

Mouse e teclado ergonômicos: esses periféricos são desenhados para reduzir a tensão nos pulsos e antebraços, prevenindo lesões por esforço repetitivo.

Iluminação adequada: posicione a luminária de forma a não criar reflexos na tela e ajuste o brilho e o contraste do monitor para um nível confortável. Uma área de trabalho bem iluminada evita forçar a visão.

Além do ambiente, crie o hábito de fazer pausas regulares para se levantar e alongar o corpo. Esses intervalos ajudam a aliviar a tensão muscular e a melhorar a circulação. Caso as dores persistam, não hesite em procurar um profissional de saúde para uma avaliação especializada.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.