Cardiologistas alertam para problemas no coração em jogos do Brasil na Copa
Especialista orientou os torcedores sobre medidas para que não fiquem nervosos durante os jogos
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Pelo menos dois torcedores morreram neste sábado após sofrerem infartos vendo a estreia do Brasil na Copa. Um de 57 anos estava assistindo ao jogo no último sábado em Campina Grande, na Paraíba e não resistiu.
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Na comunidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, um servidor público, de 68 anos, morreu após sofrer um mal-estar súbito enquanto assistia a partida acompanhado da família.
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A adrenalina em partidas de futebol de alta tensão, podem desencadear eventos fatais em torcedores com problemas pré-existentes de coração.
Com os jogos da Seleção, as emoções ficam à flor da pele. Gritos, ansiedade, tensão em eventuais disputas de pênaltis, comemorações e frustrações estão presentes em uma partida importante.
Um levantamento da Universidade de São Paulo (USP) apontou um aumento de 16% nas internações por problemas cardíacos durante partidas do Brasil.
A cardiologista Carolina Mendes orientou os torcedores sobre medidas para que não fiquem nervosos durante os jogos.
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"Procure assistir ao jogo em um ambiente confortável e evite o consumo excessivo de álcool, cigarros e bebidas energéticas, já que esses fatores podem intensificar as reações do organismo ao estresse. Manter uma alimentação leve e seguir corretamente os tratamentos de saúde também ajudam a reduzir a sobrecarga do corpo em momentos de maior tensão. Outra recomendação importante é não interromper o uso de medicamentos prescritos regularmente. E, caso durante a partida surjam sintomas como dor no peito, falta de ar intensa, palpitações persistentes, tontura ou desmaio, é fundamental buscar atendimento médico imediatamente".
As pessoas com doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, colesterol elevado, diabetes e outras comorbidades, além dos tabagistas, ou quem consome excessivamente álcool e têm histórico familiar de doenças cardíacas, devem redobrar a atenção durante os jogos.
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Os próximos jogos da seleção brasileira na fase de grupos da Copa acontecem nesta sexta-feira, às 21h30, contra o Haiti, na Filadélfia e no dia 24, às 19h, contra a Escócia, em Miami.