Assine
overlay
Início Bem viver
SAÚDE

Cardiologistas alertam para problemas no coração em jogos do Brasil na Copa

Especialista orientou os torcedores sobre medidas para que não fiquem nervosos durante os jogos

Publicidade
Carregando...
GF
Gabriel Ferreira
GF
Gabriel Ferreira
Repórter
18/06/2026 09:00 - atualizado em 18/06/2026 09:00

compartilhe

SIGA
×
Cardiologistas alertam para problemas no coração em jogos do Brasil na Copa
Cardiologistas alertam para problemas no coração em jogos do Brasil na Copa crédito: Tupi

Pelo menos dois torcedores morreram neste sábado após sofrerem infartos vendo a estreia do Brasil na Copa. Um de 57 anos estava assistindo ao jogo no último sábado em Campina Grande, na Paraíba e não resistiu.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Na comunidade de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, um servidor público, de 68 anos, morreu após sofrer um mal-estar súbito enquanto assistia a partida acompanhado da família.

A adrenalina em partidas de futebol de alta tensão, podem desencadear eventos fatais em torcedores com problemas pré-existentes de coração.

Com os jogos da Seleção, as emoções ficam à flor da pele. Gritos, ansiedade, tensão em eventuais disputas de pênaltis, comemorações e frustrações estão presentes em uma partida importante.

Um levantamento da Universidade de São Paulo (USP) apontou um aumento de 16% nas internações por problemas cardíacos durante partidas do Brasil.

A cardiologista Carolina Mendes orientou os torcedores sobre medidas para que não fiquem nervosos durante os jogos.

Leia Mais

"Procure assistir ao jogo em um ambiente confortável e evite o consumo excessivo de álcool, cigarros e bebidas energéticas, já que esses fatores podem intensificar as reações do organismo ao estresse. Manter uma alimentação leve e seguir corretamente os tratamentos de saúde também ajudam a reduzir a sobrecarga do corpo em momentos de maior tensão. Outra recomendação importante é não interromper o uso de medicamentos prescritos regularmente. E, caso durante a partida surjam sintomas como dor no peito, falta de ar intensa, palpitações persistentes, tontura ou desmaio, é fundamental buscar atendimento médico imediatamente".

As pessoas com doenças cardiovasculares, hipertensão, obesidade, colesterol elevado, diabetes e outras comorbidades, além dos tabagistas, ou quem consome excessivamente álcool e têm histórico familiar de doenças cardíacas, devem redobrar a atenção durante os jogos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Os próximos jogos da seleção brasileira na fase de grupos da Copa acontecem nesta sexta-feira, às 21h30, contra o Haiti, na Filadélfia e no dia 24, às 19h, contra a Escócia, em Miami.

Tópicos relacionados:

bem-estar copa-do-mundo doencas saude torcida

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay