Gritou muito no jogo do Brasil? Veja como recuperar a voz

Gritos do gol, comemorações, discussões acaloradas sobre lances e horas falando em ambientes barulhentos. Durante grandes eventos esportivos, muita gente coloca a voz à prova sem perceber. O resultado costuma aparecer nos dias seguintes, como a rouquidão, falhas na voz, sensação de garganta cansada e até perda temporária da capacidade de falar.

Segundo o otorrinolaringologista Guilherme Catani, professor da UFPR, esses sintomas geralmente estão relacionados ao esforço excessivo das pregas vocais. "A voz é produzida por estruturas delicadas que vibram centenas de vezes por segundo. Quando submetemos essas estruturas a gritos intensos ou uso prolongado sem descanso, pode ocorrer um processo inflamatório que leva à rouquidão e ao cansaço vocal", explica o médico.

Embora a maioria dos casos seja transitória, o especialista alerta que nem toda voz rouca deve ser encarada como algo normal. "Uma alteração vocal que dura alguns dias após um episódio de abuso vocal tende a melhorar com repouso e hidratação. O problema é quando a rouquidão persiste por mais de duas semanas ou vem acompanhada de dor, dificuldade para falar ou sensação constante de esforço para emitir a voz", afirma Guilherme.

O que acontece quando a gente grita?

Durante as comemorações, é comum que as pessoas elevem o volume da voz para competir com o barulho do ambiente. Esse comportamento aumenta significativamente o impacto entre as pregas vocais.

Além dos gritos, outros fatores podem agravar o quadro, como consumo de bebidas alcoólicas, poucas horas de sono, desidratação e exposição prolongada ao ar-condicionado.

"Torcer faz parte da experiência e das emoções do esporte e a combinação de esforço vocal com desidratação é bastante comum nesses períodos. Muitas pessoas passam horas torcendo, falando alto e se hidratam pouco. Isso favorece o ressecamento da mucosa da laringe e dificulta a recuperação da voz", destaca Guilherme.

Como recuperar a voz?

Após períodos de uso intenso da voz, algumas medidas simples podem contribuir para uma recuperação mais rápida. Segundo Guilherme, a principal delas é manter uma boa hidratação ao longo do dia, além de reduzir o uso da voz sempre que possível.

O especialista também orienta evitar cochichar, já que esse hábito também exige esforço das pregas vocais, dormir adequadamente e se afastar de agentes irritantes, como o cigarro. Outra recomendação é não insistir em falar alto quando a voz já apresenta sinais de rouquidão ou cansaço vocal.



"O erro mais comum é continuar forçando a voz mesmo quando ela já está dando sinais de fadiga. A rouquidão funciona como um alerta do organismo de que algo precisa de descanso", explica.

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Embora a maioria dos casos melhore espontaneamente, a avaliação médica é recomendada quando a alteração vocal persiste ou se repete com frequência. "Nem toda rouquidão está relacionada apenas ao esforço vocal. Em alguns casos, ela pode indicar lesões benignas nas pregas vocais, processos inflamatórios mais importantes ou outras condições que precisam ser investigadas. Por isso, toda rouquidão persistente merece atenção", orienta o médico.