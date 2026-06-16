Vai viajar para a Copa do Mundo? 7 cuidados sanitários para evitar doenças

Com o período Copa do Mundo, a proximidade das férias e o aumento das viagens internacionais, é preciso ter atenção aos cuidados sanitários antes do embarque. Aeroportos lotados, longas permanências em ambientes fechados, mudanças climáticas, alimentação diferente e contato intenso entre pessoas de vários países aumentam a exposição a vírus, bactérias e doenças infecciosas.

Depois da pandemia, o turismo internacional passou a exigir uma atenção ainda maior à saúde. Além de documentação, passaporte e hospedagem, especialistas afirmam que planejamento médico e prevenção devem entrar na lista de qualquer viajante.

1. Verificar vacinas antes da viagem é parte do planejamento

Muita gente só descobre exigências sanitárias perto do embarque, mas alguns países exigem comprovantes vacinais obrigatórios ou recomendam imunizações específicas conforme o destino e o cenário epidemiológico local.

“Planejamento sanitário faz parte da organização da viagem. Dependendo do país, algumas vacinas podem ser obrigatórias, como febre amarela, enquanto outras são fortemente recomendadas, como influenza, COVID-19, hepatites e meningocócicas. O ideal é revisar a carteira vacinal com antecedência”, explica o infectologista Daniel Paffili Prestes.

2. Aeroportos e aviões favorecem circulação de vírus respiratórios

Longos períodos em locais fechados, contato próximo entre passageiros e alta circulação internacional fazem aeroportos e aeronaves funcionarem como espaços de transmissão facilitada para infecções respiratórias.

“No inverno de alguns países ou em períodos de grande circulação turística, vemos aumento da transmissão de vírus respiratórios. Gripe, COVID-19, resfriados e outros quadros infecciosos podem circular mais facilmente em ambientes com aglomeração prolongada e ventilação limitada”, afirma Daniel.

3. Cruzeiros exigem atenção extra com surtos infecciosos

Navios de cruzeiro concentram muitas pessoas compartilhando espaços, refeições e atividades recreativas, cenário que pode facilitar surtos gastrointestinais e respiratórios.

“Cruzeiros representam ambientes de maior proximidade e compartilhamento coletivo, favorecendo transmissão de vírus gastrointestinais, respiratórios e surtos infecciosos. Higienização das mãos, atenção à procedência dos alimentos e cuidados com sintomas precoces fazem diferença”, explica o especialista.

4. Nem toda doença de viagem começa com febre alta

Infecções adquiridas durante viagens podem surgir de formas discretas e serem confundidas com cansaço, mudança de clima ou indisposição alimentar. Sintomas persistentes merecem atenção.

“Diarreia persistente, febre, sintomas respiratórios prolongados, dores intensas, lesões cutâneas ou mal-estar importante após viagens internacionais devem motivar avaliação médica, principalmente quando houve exposição a regiões endêmicas ou surtos locais”, orienta o médico.

5. Turismo pós-pandemia trouxe mais consciência, mas ainda exige cuidado

Após a pandemia, hábitos como higiene das mãos, etiqueta respiratória e atenção a sintomas passaram a fazer parte da rotina de muitos viajantes. Ainda assim, especialistas alertam que o risco sanitário não desapareceu.

“O turismo internacional retomou intensidade, mas agentes infecciosos continuam circulando. O aprendizado pós-pandemia mostrou a importância da prevenção, da vacinação e do comportamento responsável quando surgem sintomas durante uma viagem”, afirma Daniel.

6. Imunidade baixa e mudanças de rotina aumentam vulnerabilidade

Sono irregular, jet lag, alimentação diferente, excesso de álcool, cansaço físico e mudanças climáticas podem reduzir temporariamente a capacidade de defesa do organismo.

“Durante viagens longas, o organismo sofre impacto de alterações de fuso, privação de sono, alimentação irregular e estresse físico. Isso pode favorecer infecções ou piora de quadros preexistentes, especialmente em idosos, imunossuprimidos e pessoas com doenças crônicas”, explica o infectologista.

7. Um kit básico de prevenção pode evitar muitos problemas

Planejamento sanitário inclui mais do que remédios na mala. Informações sobre assistência médica no destino, seguro viagem e cuidados básicos ajudam a reduzir riscos.

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“O ideal é viajar com medicamentos de uso contínuo, carteira vacinal atualizada, seguro saúde, orientação médica quando necessário e hábitos preventivos simples, como higiene frequente das mãos, hidratação adequada e atenção a sintomas persistentes”, afirma o especialista.