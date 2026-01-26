Assine
overlay
Início Saúde
VACINAÇÃO

Quem precisa da vacina contra sarampo e febre amarela?

Veja quem deve se imunizar, quem precisa de reforço e quais as contraindicações

Publicidade
Carregando...
FS
Flor Sette Camara*
FS
Flor Sette Camara*
Repórter
26/01/2026 12:13 - atualizado em 26/01/2026 12:13

compartilhe

SIGA
x
Quem precisa da vacina contra sarampo e febre amarela?
Manter a carteira de vacinação em dia é crucial para a saúde individual e a proteção coletiva, conforme as recomendações do Ministério da Saúde. crédito: Freepik

Manter a carteira de vacinação em dia é fundamental não só para a sua proteção individual, mas a saúde coletiva também. As recomendações do Ministério da Saúde para doenças como sarampo e febre amarela variam conforme a idade e o histórico de imunização de cada pessoa, gerando dúvidas sobre quem realmente precisa se vacinar.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

As vacinas são oferecidas gratuitamente durante todo o ano nos postos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Para esclarecer o esquema vacinal de cada uma, detalhamos abaixo as principais orientações para crianças, adultos e idosos, além das contraindicações.

Leia Mais

Vacinação contra o sarampo

O sarampo é uma doença infecciosa que já foi uma das principais causas de mortalidade infantil em todo o mundo. O esquema vacinal para o sarampo busca garantir a imunização ao longo da vida, e a vacina utilizada é a tríplice viral, que protege também contra caxumba e rubéola.

Todas as pessoas de 12 meses a 59 anos de idade têm indicação para serem vacinadas contra o sarampo. Durante a gestação, a vacina tríplice viral é contraindicada.

E a vacina da febre amarela?

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos. Atualmente, o Ministério da Saúde indica uma dose única, que é válida para toda a vida, seguindo o regulamento da Organização Mundial de Saúde.

A imunização é crucial para quem vive ou vai viajar para áreas de recomendação da vacina, devendo ser aplicada pelo menos 10 dias antes da viagem. Pessoas que receberam a dose fracionada em campanhas anteriores também devem procurar um posto de saúde para receber a dose padrão, que garante proteção vitalícia.

Quem não pode tomar as vacinas?

Apesar de seguras, as vacinas de sarampo e febre amarela são contraindicadas para alguns grupos específicos devido à sua composição com vírus vivo atenuado. É fundamental seguir as orientações para evitar reações adversas.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

Tópicos relacionados:

vacina vacinacao vacinas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay