Quem precisa da vacina contra sarampo e febre amarela?

Manter a carteira de vacinação em dia é fundamental não só para a sua proteção individual, mas a saúde coletiva também. As recomendações do Ministério da Saúde para doenças como sarampo e febre amarela variam conforme a idade e o histórico de imunização de cada pessoa, gerando dúvidas sobre quem realmente precisa se vacinar.

As vacinas são oferecidas gratuitamente durante todo o ano nos postos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Para esclarecer o esquema vacinal de cada uma, detalhamos abaixo as principais orientações para crianças, adultos e idosos, além das contraindicações.

Vacinação contra o sarampo

O sarampo é uma doença infecciosa que já foi uma das principais causas de mortalidade infantil em todo o mundo. O esquema vacinal para o sarampo busca garantir a imunização ao longo da vida, e a vacina utilizada é a tríplice viral, que protege também contra caxumba e rubéola.

Todas as pessoas de 12 meses a 59 anos de idade têm indicação para serem vacinadas contra o sarampo. Durante a gestação, a vacina tríplice viral é contraindicada.

E a vacina da febre amarela?

A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos. Atualmente, o Ministério da Saúde indica uma dose única, que é válida para toda a vida, seguindo o regulamento da Organização Mundial de Saúde.

A imunização é crucial para quem vive ou vai viajar para áreas de recomendação da vacina, devendo ser aplicada pelo menos 10 dias antes da viagem. Pessoas que receberam a dose fracionada em campanhas anteriores também devem procurar um posto de saúde para receber a dose padrão, que garante proteção vitalícia.

Quem não pode tomar as vacinas?

Apesar de seguras, as vacinas de sarampo e febre amarela são contraindicadas para alguns grupos específicos devido à sua composição com vírus vivo atenuado. É fundamental seguir as orientações para evitar reações adversas.

Gestantes devem evitar as duas vacinas.

Crianças menores de 12 meses.

Pessoas com sistema imunológico comprometido por doenças ou tratamentos, como quimioterapia, devem consultar um médico.

