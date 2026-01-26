Quem precisa da vacina contra sarampo e febre amarela?
Veja quem deve se imunizar, quem precisa de reforço e quais as contraindicações
Manter a carteira de vacinação em dia é fundamental não só para a sua proteção individual, mas a saúde coletiva também. As recomendações do Ministério da Saúde para doenças como sarampo e febre amarela variam conforme a idade e o histórico de imunização de cada pessoa, gerando dúvidas sobre quem realmente precisa se vacinar.
As vacinas são oferecidas gratuitamente durante todo o ano nos postos de saúde do Sistema Único de Saúde (SUS). Para esclarecer o esquema vacinal de cada uma, detalhamos abaixo as principais orientações para crianças, adultos e idosos, além das contraindicações.
Vacinação contra o sarampo
O sarampo é uma doença infecciosa que já foi uma das principais causas de mortalidade infantil em todo o mundo. O esquema vacinal para o sarampo busca garantir a imunização ao longo da vida, e a vacina utilizada é a tríplice viral, que protege também contra caxumba e rubéola.
Todas as pessoas de 12 meses a 59 anos de idade têm indicação para serem vacinadas contra o sarampo. Durante a gestação, a vacina tríplice viral é contraindicada.
E a vacina da febre amarela?
A febre amarela é uma doença infecciosa febril aguda, causada por um vírus transmitido por mosquitos. Atualmente, o Ministério da Saúde indica uma dose única, que é válida para toda a vida, seguindo o regulamento da Organização Mundial de Saúde.
A imunização é crucial para quem vive ou vai viajar para áreas de recomendação da vacina, devendo ser aplicada pelo menos 10 dias antes da viagem. Pessoas que receberam a dose fracionada em campanhas anteriores também devem procurar um posto de saúde para receber a dose padrão, que garante proteção vitalícia.
Quem não pode tomar as vacinas?
Apesar de seguras, as vacinas de sarampo e febre amarela são contraindicadas para alguns grupos específicos devido à sua composição com vírus vivo atenuado. É fundamental seguir as orientações para evitar reações adversas.
-
Gestantes devem evitar as duas vacinas.
-
Crianças menores de 12 meses.
-
Pessoas com sistema imunológico comprometido por doenças ou tratamentos, como quimioterapia, devem consultar um médico.
