Infarto silencioso: 7 hábitos que você pode mudar para proteger o coração

Repórter formada em jornalismo e em Marketing Digital. Experiência em redação para portais de notícias e mídias sociais.

A recente notícia da morte de uma miss de 31 anos, que seria candidata ao Miss Paraná, por infarto acendeu um alerta para um problema que muitos acreditam ser exclusivo de pessoas mais velhas. O infarto silencioso, que pode ocorrer sem os sintomas clássicos como dor no peito, está se tornando mais comum entre jovens adultos.

A boa notícia é que muitos dos fatores de risco estão ligados diretamente ao estilo de vida e podem ser modificados com pequenas mudanças na rotina.

Adotar hábitos saudáveis não é apenas uma recomendação genérica, mas uma ferramenta poderosa para proteger o coração. A prevenção começa com a conscientização de que as escolhas diárias têm um impacto direto e cumulativo na saúde cardiovascular. Pequenos ajustes, quando mantidos a longo prazo, reduzem significativamente a probabilidade de um evento cardíaco agudo no futuro.

Leia Mais

Reunimos sete práticas que você pode começar a adotar hoje para fortalecer seu coração e diminuir os riscos.

Sete hábitos para proteger seu coração

Controle o estresse: A tensão constante eleva os níveis de cortisol, hormônio que, em excesso, aumenta a pressão arterial e o acúmulo de gordura. Práticas como meditação, ioga ou mesmo uma caminhada diária ajudam a gerenciar o estresse. Abandone o cigarro: Fumar danifica as paredes das artérias, facilitando a formação de placas de gordura que podem levar a um infarto. Parar de fumar é a decisão mais impactante para a saúde do coração. Monitore a pressão arterial: A hipertensão é uma das principais causas de problemas cardíacos e muitas vezes não apresenta sintomas. Aferir a pressão regularmente permite um controle adequado, seja com dieta, exercícios ou medicação. Adote uma alimentação equilibrada: Reduza o consumo de alimentos ultraprocessados, ricos em sal, açúcar e gorduras ruins. Dê preferência a frutas, vegetais, grãos integrais e proteínas magras. Pratique exercícios físicos: A recomendação é de pelo menos 150 minutos de atividade moderada por semana. Exercícios regulares fortalecem o músculo cardíaco, ajudam a controlar o peso e reduzem a pressão arterial. Limite o consumo de álcool: Beber em excesso pode elevar a pressão arterial e contribuir para o ganho de peso. O ideal é consumir com moderação, respeitando os limites seguros para a saúde. Faça exames de rotina: Conhecer seus níveis de colesterol e glicose é fundamental. O colesterol alto e o diabetes são fatores de risco importantes para doenças cardíacas e podem ser controlados com o acompanhamento correto. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.