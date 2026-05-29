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Hyrox e atleta híbrido: conheça as novas tendências de treino

Educador físico explica a modalidade que une força, resistência e superação pessoal, aproximando cada vez mais pessoas comuns do universo da alta performance

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Repórter
29/05/2026 17:30

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O crescimento deste modelo de treino também está ligado ao fator motivacional e ao senso de comunidade que é criado
O crescimento deste modelo de treino também está ligado ao fator motivacional e ao senso de comunidade que é criado crédito: Cassio Fidlay/Divulgação

Correr, levantar peso, fazer exercícios funcionais e desenvolver resistência física no mesmo treino. O conceito de atleta híbrido vem se consolidando como uma das principais tendências do universo fitness e tem atraído cada vez mais pessoas em busca de saúde, performance e qualidade de vida.

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A modalidade mistura diferentes capacidades físicas em uma mesma preparação, combinando força muscular, condicionamento cardiovascular, mobilidade e resistência. O crescimento do Hyrox, das corridas de rua e dos treinos híbridos ajudou a popularizar esse novo perfil de praticante.

Segundo o educador físico Cassio Fidlay, o movimento representa uma mudança importante na forma como as pessoas enxergam atividade física. “Hoje as pessoas não buscam apenas estética. Elas querem se sentir mais preparadas, mais fortes e mais funcionais no dia a dia. O atleta híbrido trabalha diferentes capacidades físicas ao mesmo tempo e isso gera uma sensação muito maior de evolução pessoal”, explica.

A tendência também ajudou a aproximar pessoas comuns do universo esportivo, tornando modalidades de performance mais acessíveis. “O Hyrox trouxe muito essa cultura de desafio e superação. Muitos passaram a perceber que conseguem evoluir fisicamente mesmo sem serem atletas profissionais”, afirma.

Além da parte física, o crescimento desse modelo de treino também está ligado ao fator motivacional e ao senso de comunidade criado em torno das modalidades. “Muita gente acaba se identificando porque são treinos dinâmicos, desafiadores e que geram evolução constante. Isso aumenta a disciplina, a autoestima e até a qualidade de vida”, aponta Cassio.

 

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Apesar dos benefícios, especialistas reforçam que a evolução precisa acontecer de forma segura e respeitando os limites individuais. “O principal cuidado é entender que cada corpo tem um tempo de adaptação. O ideal é começar com acompanhamento profissional, respeitar recuperação, alimentação e progressão de treino”, alerta.

Quando existe planejamento adequado, pessoas comuns conseguem desenvolver uma rotina esportiva de alta performance de maneira saudável e sustentável.

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“Hoje já vemos alunos conciliando trabalho, família e ainda assim conseguindo evoluir muito dentro do esporte. O mais importante é consistência e orientação correta”, destaca o educador físico.

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