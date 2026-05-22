Escurecimento da região íntima: ginecologista explica as causas

Entre os procedimentos voltados à saúde e bem-estar feminino, aqueles realizados na região íntima têm ganhado cada vez mais espaço no Brasil. Além do clareamento, tratamentos para ressecamento vaginal, flacidez, dor durante as relações sexuais e melhora da mucosa vaginal no climatério e pós-parto estão em alta.

Especialistas, no entanto, alertam para a importância de uma avaliação individualizada antes de qualquer procedimento.

Segundo a ginecologista da clínica Ginelife, Ana Carolina Romanini, o escurecimento da região íntima é uma condição comum e pode estar associado a diferentes fatores. “Alterações hormonais relacionadas à puberdade, gestação e uso de anticoncepcionais podem influenciar no aumento da pigmentação. Além disso, existe predisposição genética. Atrito constante, depilação frequente, obesidade, inflamações e o envelhecimento da pele também contribuem para esse escurecimento”, explica.



A médica destaca que atualmente existem diferentes opções de tratamento, que devem ser indicadas de acordo com as características de cada paciente. “Ativos clareadores específicos para a região íntima, peelings químicos superficiais, lasers e radiofrequência podem ser alternativas eficazes. A escolha depende do tipo de pele, do grau de escurecimento e das expectativas da paciente”, esclarece.



De acordo com a especialista, mulheres com pele mais escura também podem alcançar bons resultados, mas os cuidados precisam ser ainda mais personalizados. “Peles com maior quantidade de melanina exigem abordagens mais cautelosas e progressivas. O objetivo do tratamento é promover a uniformização da tonalidade, sempre respeitando as características naturais de cada mulher”, ressalta.



Antes do procedimento, a recomendação é evitar depilação e exposição solar. Já em casos de infecções ou inflamações locais, o tratamento deve ser adiado até a completa recuperação da região.

Após o clareamento, cuidados como evitar atrito, manter a hidratação e seguir corretamente as orientações médicas ajudam na recuperação e nos resultados.



A ginecologista também lembra que os resultados não são permanentes, já que fatores hormonais, genéticos e de atrito continuam atuando ao longo da vida. “Dependendo da técnica utilizada e dos hábitos da paciente, pode ser necessária manutenção periódica”, afirma.



Outro ponto importante está relacionado ao estilo de vida. Segundo a médica, uma alimentação rica em açúcar e ultraprocessados pode favorecer processos inflamatórios e impactar a saúde da pele. “Uma alimentação equilibrada contribui para a saúde do organismo como um todo, inclusive da pele”, pontua.



Por fim, a especialista reforça que o clareamento íntimo é indicado apenas para mulheres adultas e deve sempre ser realizado após avaliação médica. Gestantes, pacientes com infecções ativas, doenças dermatológicas específicas ou expectativas irreais podem apresentar contraindicações temporárias ou definitivas.



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“A estética íntima pode impactar a autoestima de algumas mulheres, mas é importante reforçar que não existe um padrão ideal de beleza para a região íntima. O papel do médico é acolher, orientar e garantir que qualquer procedimento seja uma escolha consciente, voltada ao bem-estar da paciente, e não à pressão estética”, ressalta a especialista.

