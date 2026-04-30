80% dos casos: a estatística silenciosa que ameaça a saúde das mulheres

Cerca de 80% dos pacientes diagnosticados com doenças autoimunes em todo o mundo são mulheres. O dado revela uma disparidade de gênero marcante, já que o público feminino é, em média, quatro vezes mais suscetível a condições como lúpus, esclerose múltipla, artrite reumatoide e outras doenças em que o sistema imunológico ataca erroneamente as próprias células e tecidos do corpo.

Atualmente, as doenças autoimunes estão entre as 10 principais causas de morte em mulheres com menos de 65 anos em todo o mundo, segundo o Núcleo de Estudos de Doenças Autoimunes (Nedai). “A própria evolução biológica que conferiu às mulheres um sistema imunológico mais aguerrido para enfrentar ciclos reprodutivos e partos, por exemplo, é o que as torna mais propensas a ataques do próprio organismo contra si mesmo”, conta Luís Eduardo Coelho Andrade, reumatologista e assessor médico da área de Imunologia do Grupo Fleury.

Do lúpus à tireoide

Embora a média geral seja de 80%, a incidência varia drasticamente dependendo da patologia. No caso do lúpus eritematoso sistêmico (LES), a proporção chega a nove mulheres para cada um homem. Estatística semelhante é observada na colangite biliar primária e na doença de Sjögren (que causa secura ocular e bucal), ambas com proporção de 9 para 1. Em um nível intermediário, a esclerodermia afeta seis mulheres para cada homem, enquanto doenças da tireoide, como a tireoidite de Hashimoto, e a artrite reumatoide apresentam proporções de 5:1 e 4:1, respectivamente.

A "contradição" da força feminina

A explicação para essa vulnerabilidade reside em uma aparente contradição evolutiva. Historicamente, a mulher precisou de um sistema imune mais robusto para sobreviver a exposições críticas, como a menstruação e, principalmente, o parto, que na natureza representam grandes janelas para infecções potencialmente graves.

A maior propensão para doenças autoimunes em mulheres pode estar relacionada a uma adaptação evolutiva para proteger a vida de seus filhos. Já que tendem a produzir mais anticorpos do que os homens, são capazes de proteger tanto a elas mesmas quanto a seus bebês desde a gestação e até por meio do leite materno.

Além disso, o sistema imunitário feminino tem aspectos complexos únicos. Por exemplo, o feto em crescimento no útero tem grande proporção de componentes do pai, ou seja, componentes estranhos que deveriam ser atacados pelo sistema imunitário materno. No entanto, ocorre tolerância a esses componentes e o sistema imunitário acaba contribuindo para a nutrição e crescimento do feto.

“Essa força feminina, desenvolvida para ser mais resistente a infecções e tolerar componentes estranhos do feto, pode ser a mesma que torna a mulher propensa à autoimunidade. O preço por esse sistema mais robusto e complexo é que às vezes ele arruma ‘encrenca’ com o próprio corpo”, explica o especialista.

Possivelmente inseridos na própria herança evolutiva, destacam-se dois fatores biológicos determinantes:

Hormônios: o estrógeno é um potente estimulador do sistema imune, aumentando a proliferação de células de defesa e a produção de anticorpos. Não à toa, a maior discrepância entre os sexos ocorre justamente na fase hormonalmente ativa (entre a puberdade e a menopausa).

Genética: mulheres possuem dois cromossomos X, que carregam uma vasta quantidade de genes reguladores da imunidade. Mesmo com a inativação de um deles na maioria das células, muitas células ainda mantêm alguns genes do segundo cromossomo ativos, podendo gerar uma "dose dupla" de estímulo imunitário.

Para o ecossistema de saúde, o diagnóstico precoce é o maior desafio, pois essas doenças frequentemente se iniciam de forma perigosa e com sinais e sintomas inespecíficos. Embora os autoanticorpos (biomarcadores dessas condições) possam circular no sangue anos antes dos primeiros sintomas, eles também podem ser encontrados em indivíduos que não necessariamente vão desenvolver a doença.

No cotidiano das pacientes, o manejo exige:

Equilíbrio

Hábitos de vida saudáveis

Disciplina em seguir as consultas médicas

Tomar os medicamentos

Fazer os exames periódicos

Dessa forma, uma jovem com diagnóstico recente de uma doença autoimune pode manter seus planos de vida familiares e profissionais. Uma vez que o estrógeno natural participa da predisposição à doença, a reposição hormonal ou o uso de anticoncepcionais devem ser cuidadosamente considerados. Embora não sejam proibidos de forma generalizada, seu uso e dose devem ser criteriosamente avaliados pelo médico, considerando-se o tipo de enfermidade e o grau de atividade da doença.

Recomendações e cenário atual

Atualmente, a medicina ainda não consegue prevenir o surgimento da autoimunidade em quem tem predisposição genética, mas hábitos de vida saudáveis contribuem para reduzir as chances de surgimento da doença e até mesmo para o seu controle. Sabe-se, por exemplo, que o estresse psicológico é um gatilho documentado para crises de lúpus e artrite reumatoide.

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“Uma vez feito o diagnóstico, além do tratamento medicamentoso, é fundamental manter a ‘condição higiênica’ de vida com atividade física, sono de qualidade, controle de peso e evitar o estresse excessivo. Se o paciente consegue uma vida equilibrada, isso contribui diretamente para o controle da doença”, destaca Luís Eduardo.