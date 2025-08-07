Assine
CONDIÇÃO CRÔNICA

Tireoidite de Hashimoto: atriz de 'Grey's Anatomy' revela doença autoimune

A descoberta veio após um exame de sangue de rotina; quais os sintomas da doença que traz cansaço extremo?

ADRIELLY SOUZA
ADRIELLY SOUZA
Repórter
07/08/2025 10:26

Camilla Luddington
Camilla Luddington se prepara para retornar à 22ª temporada da série médica crédito: Redes Sociais/Reprodução

Conhecida por interpretar a médica Jo Wilson em "Grey's Anatomy", a atriz britânica Camilla Luddington, de 41 anos, revelou estar enfrentando um desafio fora das telas. Em seu podcast "Call It What It Is", que apresenta ao lado da ex-colega de elenco Jessica Capshaw, ela contou que descobriu estar com tireoidite de Hashimoto, doença autoimune que afeta a glândula tireoide.

A descoberta veio após um exame de sangue de rotina. Segundo Camilla, o diagnóstico trouxe um misto de alívio e compreensão. "Senti que tinha a resposta para algo que eu sabia que estava acontecendo", afirmou. "E eu tenho ansiedade com a saúde, então uma parte de mim pensava: "Será que estou distorcendo a realidade??", relembrou durante o episódio, divulgado na última quarta-feira (6/8).

Tireoidite de Hashimoto: quais os sintomas?

Entre os sintomas, a atriz destacou o cansaço extremo, que se agravou a ponto de ela precisar de medicação para lidar com a rotina. "Estou no caminho da recuperação. Vai ser uma jornada", disse ela, que se prepara para retornar à 22ª temporada da série médica. A atriz faz parte do elenco fixo desde a 14ª temporada.

A tireoidite de Hashimoto é uma condição crônica e autoimune na qual o sistema imunológico ataca erroneamente a glândula tireoide, responsável por regular funções essenciais do organismo, como metabolismo, temperatura corporal e energia.

Mesmo lidando com a condição, Camilla segue envolvida com seus projetos profissionais. A nova temporada de "Grey's Anatomy", prevista para estrear nos Estados Unidos ainda este ano, deve mostrar a personagem Jo enfrentando novos desafios.

