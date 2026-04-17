Teste da gota: como saber se sua bebida é segura

Ao contrário do que muitos pensam, cachaça de qualidade não arde o nariz, não deixa os olhos lacrimejantes e não queima a garganta. Quando bem-feita, é saborosa e exala um aroma especial. O que atrapalha a apreciação desse patrimônio nacional é a falta de informação, que auxilia até na prevenção de riscos à saúde.



O Conselho Federal de Química (CFQ) estará no III Simpósio Brasileiro de Cachaça de Alambique e VII Seminário Mineiro de Cachaça de Alambique orientando os participantes sobre a segurança dos alimentos. Esta é alcançada por meio do controle rigoroso de toda a cadeia produtiva, da produção ao armazenamento e à distribuição.



Como identificar a qualidade?

A atuação do profissional da química é essencial para garantir que os alimentos estejam dentro dos padrões exigidos e não representem riscos à saúde da população. Mas o apreciador de um bom produto também pode contribuir. Antes de ingerir qualquer bebida, o consumidor deve procurar pelos sinais de que aquele líquido é seguro. É preciso verificar:

Se no rótulo há selo de qualidade

Se consta o número de registro junto aos órgãos competentes

Se a garrafa está bem vedada

A validade daquele lote de produção



"Ele também pode derramar um pouquinho do líquido no copo e observar se há formação de pequenas gotas, que é um sinal de uma harmonização entre os componentes benéficos secundários", indica a professora do Departamento de Química do Instituto de Ciências Naturais da Universidade Federal de Lavras (UFLA) e delegada regional do Conselho Regional de Química da 2ª Região (CRQ-II MG), Maria das Graças Cardoso.

Onde estão os riscos?

Infelizmente, ainda são muitos os casos de contaminação. Eles podem ocorrer dentro da cadeia produtiva da bebida ou por inserção de contaminantes. Há também os riscos à sociedade causados pela produção clandestina das cachaças. "Quando a bebida não é bem-feita, o produtor não procede de acordo com boas práticas de fabricação ou não há higienização correta, a bebida pode ser contaminada com cobre ou apresentar uma grande quantidade de acidez, por exemplo", explica Maria das Graças.

III Simpósio Brasileiro de Cachaça de Alambique e VII Seminário Mineiro de Cachaça de Alambique Camila Sales/CFQ

Outro exemplo é o carbamato de etila, uma substância carcinogênica que pode aparecer no processo de fermentação. O excesso de cobre na produção da bebida pode provocar danos neurológicos, como tremores e rigidez. Por isso, a obrigação do produtor é fazer análises físico-química a cada três meses. "Há a necessidade de se coletar uma amostra do produto e enviar a laboratórios credenciados para que seja analisado de acordo com os padrões de segurança", explica a pesquisadora.

Para auxiliar os pequenos produtores, o Centro de Referência de Análise de Qualidade de Cachaça (CRAQC) da UFLA, coordenado por Maria das Graças, realiza periodicamente todas as análises exigidos pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) e a eles oferece consultas gratuitas.



"É importante que os produtores se filiem ao CRQ do seu estado e estejam atentos à legislação vigente", diz a professora. "A partir do momento que ele tem o cuidado de realizar essas análises periodicamente, de trabalhar cautelosamente, não pulando etapas, cuidando bem da higiene e não adicionando outras substâncias a sua bebida, eu posso assegurar que terá uma bebida de excelente qualidade."

O evento será realizado até este sábado (18/4) Camila Sales/CFQ

Serviço

III Simpósio Brasileiro de Cachaça de Alambique e VII Seminário Mineiro de Cachaça de Alambique

Local: Centro de Eventos da Universidade Federal de Lavras (UFLA) – Avenida Norte, Lavrinhas

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Realização: até sábado, 18 de abril