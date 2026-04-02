MG: idoso de 81 anos morre após beber cachaça envenenada

Um idoso de 81 anos morreu em um hospital de Itabira, na Região Central do estado, nessa quarta-feira (1º/4), depois de passar mais de duas semanas internado por beber uma cachaça envenenada. Um amigo dele que também bebeu o líquido também passou mal e sobreviveu.

De acordo com o boletim de ocorrência, o idoso bebia cachaça com um amigo na cidade de Santa Maria de Itabira quando, na madrugada do dia 17 de março, os dois passaram mal e precisaram ser levados ao Hospital Carlos Chagas.

Aos militares, a assistente social da unidade hospitalar contou que o idoso estava acompanhado de um neto que, por sua vez, afirmou acreditar que a cachaça que os amigos bebiam havia sido colocada em um recipiente contaminado com resquício de veneno.

O amigo do idoso, que não teve a idade registrada, recebeu atendimento hospitalar e foi liberado. O idoso, porém, ficou internado por 16 dias e morreu durante a manhã de ontem.

O relatório médico registrou que o paciente chegou à Santa Casa com sintomas de intoxicação exógena por carbamato, um composto químico usado como inseticida. Conforme o documento policial, o idoso teve piora respiratória e hemodinâmica e foi internado na Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

Durante a internação, o idoso teve um choque séptico de foco pulmonar, precisou usar múltiplas medicações antimicrobianas e ter o pulmão drenado. Posteriormente, teve diversas crises convulsivas e piora de filtragem nos rins, até que o quadro evoluiu para a morte.

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O corpo da vítima foi encaminhado ao IML para exames e liberação para a família. O caso segue sob investigação da Polícia Civil. Em nota, a corporação informou que apura as circunstâncias dos fatos.