O novo boom da cirurgia plástica pós-emagrecimento

Há algo de revelador no momento atual da medicina estética. Durante muito tempo, a cirurgia plástica foi associada quase exclusivamente ao rejuvenescimento ou à busca por traços considerados mais harmônicos. Hoje, porém, começa a ganhar destaque um movimento distinto, mais discreto, mas profundamente significativo: o aumento da procura por cirurgias após o emagrecimento.

Esse fenômeno não surge por acaso. Ele acompanha uma transformação importante na forma como tratamos a obesidade. Nos últimos anos, um número crescente de pessoas passou a emagrecer de maneira consistente, seja por meio da cirurgia bariátrica, seja com o auxílio de medicamentos modernos, como os agonistas do receptor de GLP-1, entre eles a semaglutida e, mais recentemente, a tirzepatida, popularmente conhecidos como “canetas emagrecedoras”.

Mas há um ponto que nem sempre é dito com a devida clareza: emagrecer não encerra o processo.

A perda de peso, especialmente quando é expressiva, frequentemente deixa uma marca visível , o excesso de pele. E isso está longe de ser apenas uma questão estética. Pode trazer desconforto, dificuldade de higiene, irritações recorrentes e até limitar movimentos no cotidiano. Não raro, afeta também a forma como o paciente se percebe, mesmo após ter alcançado uma conquista relevante como o emagrecimento.

A literatura médica recente tem chamado atenção para esse aspecto: o excesso de pele não é um detalhe secundário, mas parte do próprio resultado do tratamento da obesidade, com repercussões concretas sobre o bem-estar físico e emocional.

É nesse contexto que a cirurgia plástica assume um novo lugar. Mais do que transformar, ela frequentemente completa um processo iniciado antes. Não se trata de “corrigir” o emagrecimento, mas de permitir que seus efeitos sejam vividos de maneira mais plena , no corpo e na rotina.

“Ao mesmo tempo, convém evitar leituras simplificadas. Tornou-se comum atribuir esse aumento na procura cirúrgica diretamente ao uso das chamadas “canetas emagrecedoras”. A realidade, no entanto, é mais complexa”, revela o cirurgião plástico, Eduardo Sucupira, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

“O que se observa na prática clínica é que o fator determinante não é o caminho percorrido para emagrecer, mas as condições em que o paciente chega ao momento da cirurgia. Peso estabilizado, bom estado nutricional e controle das doenças associadas são elementos muito mais relevantes para a segurança e a qualidade do resultado” reforça o médico.

Essa distinção é essencial para qualificar o debate. Para Eduardo, a cirurgia plástica pós-emagrecimento não deve ser entendida como uma etapa automática, tampouco como uma consequência inevitável. “Trata-se de uma indicação que exige critério, tempo e planejamento”, pondera.

Há ainda um aspecto mais sutil , e talvez o mais decisivo. O médico explica que o corpo emagrece, mas nem sempre se reorganiza na mesma medida. A pele, menos elástica, não acompanha o ritmo da perda de volume. “O resultado, muitas vezes, é uma sensação de incompletude, como se a transformação tivesse ocorrido apenas em parte” aponta.

É nesse intervalo que a cirurgia plástica encontra seu verdadeiro sentido.

Como observava Ivo Pitanguy, a cirurgia plástica não diz respeito apenas à forma visível, mas também à maneira como o indivíduo se reconhece em seu próprio corpo. Sob essa perspectiva, a etapa final do emagrecimento não é apenas clínica, mas também uma reconstrução da própria imagem.

Reduzi-la à vaidade é, portanto, um equívoco. Em muitos casos, trata-se de restituir conforto, funcionalidade e coerência entre o que o corpo se tornou e o que o paciente percebe de si.

Isso não dispensa cautela; ao contrário, a exige. Indicação adequada, preparo clínico e expectativas realistas continuam sendo fundamentais. Nem todo paciente está pronto, e nem todo momento é o mais apropriado. O que se observa hoje, portanto, não é um fenômeno superficial, mas a emergência de uma etapa que por muito tempo permaneceu à margem do debate.

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“Porque, ao fim, o emagrecimento não se conclui na balança. Completa-se quando o corpo volta a ter proporção, coerência e reconhecimento, e é nesse ponto que a cirurgia plástica deixa de ser excesso para assumir, com medida, o seu lugar”, afirma Eduardo.