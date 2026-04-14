Cirurgia da voz ganha precisão com avanços na medicina

A medicina da voz tem passado por uma transformação silenciosa, impulsionada por avanços tecnológicos, maior compreensão da fisiologia vocal e uma mudança importante na forma como os tratamentos são conduzidos. Se antes as cirurgias tinham como principal objetivo remover lesões ou corrigir alterações anatômicas, hoje o foco também está na preservação da qualidade vocal e na individualidade de cada paciente.

O tema ganha ainda mais relevância com o Dia Mundial da Voz, lembrado nesta quinta-feira (16/4). A data foi criada para conscientizar a população sobre a importância dos cuidados vocais e da prevenção de doenças que podem comprometer a comunicação e a qualidade de vida.

Segundo o otorrinolaringologista Guilherme Catani, especialista em cirurgias da voz, um dos principais avanços da área foi a mudança de mentalidade sobre o próprio objetivo do tratamento.

“Hoje não tratamos apenas uma lesão. Tratamos uma pessoa que tem uma voz única, que faz parte da sua identidade e da sua forma de se comunicar com o mundo. Isso mudou completamente a forma como planejamos as cirurgias”, explica.

Entre as principais evoluções da laringologia está o desenvolvimento de técnicas cada vez menos invasivas, que permitem intervenções mais precisas e com menor impacto sobre as estruturas delicadas da laringe. Com o auxílio de microscopia cirúrgica e instrumentos de alta precisão, os procedimentos passaram a preservar melhor a vibração natural das pregas vocais, o que contribui para resultados funcionais mais satisfatórios.

Como exemplo em inovações tecnológicas que trouxeram mais segurança às cirurgias da voz está o uso do bisturi ultrassônico Piezo, um equipamento que permite cortes altamente precisos em tecidos mais rígidos, como ossos e cartilagens, sem causar danos aos tecidos moles e aos vasos sanguíneos próximos. “Essa tecnologia permite uma cirurgia mais segura, com menor trauma e melhor resultado vocal”, explica Guilherme.

Outro avanço importante foi a incorporação do conceito de medicina personalizada no tratamento vocal. Hoje, o planejamento cirúrgico considera não apenas o diagnóstico, mas também o perfil do paciente e o uso que ele faz da própria voz no dia a dia. Profissionais que dependem da comunicação como ferramenta de trabalho, por exemplo, podem exigir uma abordagem ainda mais cuidadosa para garantir o retorno seguro às suas atividades.

Além disso, a cirurgia passou a ser entendida como parte de um processo terapêutico mais amplo. A integração com a fonoaudiologia e a reabilitação vocal se tornou fundamental para otimizar os resultados e ajudar o paciente a readaptar sua voz após o procedimento. “A cirurgia é apenas uma etapa. O acompanhamento vocal adequado é o que ajuda a consolidar o resultado e a evitar que o problema volte”, afirma.

De acordo com o especialista, esses avanços têm permitido recuperações mais rápidas, menor risco de complicações e maior previsibilidade dos resultados, tornando os tratamentos mais seguros e eficazes.

Ele ressalta, no entanto, que nem toda alteração vocal exige cirurgia. Em muitos casos, tratamentos clínicos e terapia vocal já são suficientes. Por isso, a avaliação especializada é essencial, especialmente quando sintomas como rouquidão persistente, falhas na voz ou esforço ao falar permanecem por mais de duas a três semanas.

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Para Guilherme, a principal evolução da medicina da voz talvez não esteja apenas na tecnologia, mas na compreensão de que a voz vai além de uma função biológica. “A voz é uma das formas mais importantes de expressão humana. Cuidar dela é preservar não apenas a comunicação, mas também a identidade, a autoestima e a qualidade de vida das pessoas”, diz.