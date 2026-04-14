Rouquidão por 15 dias e outros 7 alertas sobre o câncer de cabeça e pescoço

O Abril Vermelho e Branco é dedicado à conscientização sobre os tumores de cabeça e pescoço, um grupo de cânceres que pode afetar regiões como boca, garganta, laringe, tireoide e cavidade nasal. Apesar de relativamente comuns, esses tumores ainda são frequentemente diagnosticados em estágios avançados, o que pode comprometer o tratamento.

A campanha tem como principal objetivo informar a população sobre fatores de risco, sinais de alerta e a importância do diagnóstico precoce. Isso porque, quando identificado no início, o câncer de cabeça e pescoço tem maiores chances de tratamento eficaz e melhores resultados.

Segundo especialistas, muitos dos sintomas iniciais são silenciosos ou confundidos com problemas simples do dia a dia, como irritações na garganta ou aftas persistentes. Por isso, a atenção aos sinais do corpo é fundamental.

A cirurgiã de cabeça e pescoço Débora Vianna destaca que a informação é uma das principais ferramentas de prevenção e reforça a importância de consultas regulares. A seguir, confira sete pontos essenciais para entender e prevenir os tumores de cabeça e pescoço.

1. Fique atento a sinais persistentes

Nem todo sintoma indica algo grave, mas quando sinais persistem por mais de duas semanas, é preciso investigar. Feridas na boca que não cicatrizam, dor ao engolir e rouquidão prolongada são alguns exemplos que merecem atenção.

Muitas pessoas acabam ignorando esses sinais ou tentando tratá-los por conta própria, o que pode atrasar o diagnóstico. Quanto antes houver avaliação médica, maiores são as chances de tratamento eficaz.

“Os tumores de cabeça e pescoço costumam dar sinais iniciais, mas eles são frequentemente negligenciados. Feridas que não cicatrizam, dor persistente na garganta, dificuldade para engolir e alterações na voz são sintomas que precisam ser investigados, principalmente se durarem mais de 15 dias.”

2. Tabagismo e álcool são os principais fatores de risco

O consumo de cigarro e bebidas alcoólicas está diretamente relacionado ao desenvolvimento desse tipo de câncer. Quando associados, os riscos se tornam ainda maiores. A exposição prolongada a essas substâncias causa alterações nas células, favorecendo o surgimento de tumores ao longo do tempo.

“O tabagismo e o consumo excessivo de álcool são os principais fatores de risco para o câncer de cabeça e pescoço. Quando esses hábitos estão combinados, o risco pode ser potencializado de forma significativa. A redução ou eliminação desses fatores é essencial na prevenção.”

3. HPV também pode estar relacionado

O vírus HPV, conhecido por sua relação com o câncer de colo do útero, também está associado a tumores de orofaringe. A transmissão ocorre principalmente por contato sexual. A vacinação e o uso de proteção são medidas importantes para reduzir esse risco.

“O HPV tem sido cada vez mais associado a tumores de garganta, especialmente em pacientes mais jovens. A vacinação é uma ferramenta importante de prevenção e deve ser incentivada, assim como práticas sexuais seguras.”

4. Higiene bucal e acompanhamento odontológico fazem diferença

Manter a saúde bucal em dia vai além da estética. Consultas regulares ao dentista ajudam na identificação precoce de alterações suspeitas na boca. Lesões, manchas ou feridas podem ser detectadas ainda no início, facilitando o tratamento.

“O dentista tem um papel fundamental na detecção precoce desses tumores, principalmente os que acometem a cavidade oral. Consultas regulares permitem identificar alterações suspeitas antes que evoluam.”

5. Rouquidão prolongada não deve ser ignorada

Alterações na voz, especialmente quando persistem por semanas, podem indicar problemas na laringe. Muitas pessoas associam a rouquidão a gripes ou esforço vocal, mas nem sempre essa é a causa.

Avaliar precocemente pode evitar complicações mais sérias. “Rouquidão por mais de duas semanas deve ser investigada. Pode parecer algo simples, mas também pode ser um sinal de tumor na laringe. O diagnóstico precoce faz toda a diferença no prognóstico.”

6. Alimentação e estilo de vida influenciam

Uma rotina saudável contribui diretamente para a prevenção de diversos tipos de câncer. Alimentação equilibrada, prática de exercícios e controle do estresse são aliados importantes.

Além disso, evitar exposição a substâncias nocivas também reduz riscos. “Adotar hábitos saudáveis é uma forma importante de prevenção. Alimentação rica em frutas e verduras, prática de atividade física e evitar substâncias nocivas ajudam a reduzir o risco de desenvolvimento de tumores.”

7. Diagnóstico precoce salva vidas

O maior desafio no combate ao câncer de cabeça e pescoço ainda é o diagnóstico tardio. Muitas vezes, o paciente só procura ajuda quando os sintomas já estão avançados. Por isso, campanhas como o Abril Vermelho e Branco são fundamentais para ampliar o conhecimento e incentivar a busca por atendimento médico.

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“Quando diagnosticado precocemente, o câncer de cabeça e pescoço tem maiores chances de tratamento e cura. Por isso, a conscientização é essencial. Não ignore sinais do seu corpo e procure avaliação médica sempre que algo fugir do habitual.”