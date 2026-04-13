Faz tudo certo e vive cansada? O erro invisível das mulheres 40+

Treino em dia, exames frequentes, suplementos, rotina organizada e foco na saúde costumam passar a imagem de que está tudo sob controle. Mas, para muitas mulheres depois dos 40, a conta nem sempre fecha. O corpo até funciona, mas a vida perde energia, prazer e bem-estar.

Segundo a ortopedista Fernanda Catena, que atua com nutrologia esportiva, esse desequilíbrio aparece quando a busca por saúde vira uma sequência de protocolos, mas o bem-estar real fica para trás. No consultório, ela vê mulheres ativas, disciplinadas e cuidadosas, que fazem tudo “certo”, mas seguem exaustas, sem libido, sem paciência e sem vontade de rir no fim do dia.

“Eu vejo isso com uma frequência que assusta. Mulheres que transformaram longevidade em obsessão por números, que medem tudo, menos o quanto estão felizes, e que controlam cada variável do corpo, mas perderam o controle sobre o prazer de estar viva”, explica.

Vivendo no automático

Para a ortopedista, viver mais sem viver bem não é longevidade de verdade. A seguir, veja cinco sinais de que essa busca por saúde pode ter saído do eixo.

Você faz tudo certo, mas vive cansada

A rotina está em ordem, os exames estão em dia e o treino acontece com disciplina, mas a exaustão continua. Esse é um dos alertas mais claros de que algo saiu do eixo. Quando a mulher cuida de tudo e, ainda assim, não sente disposição para viver o dia, vale rever a estratégia.

Sua rotina de saúde virou uma lista de obrigações

Suplementos, exames, monitoramento do sono e de biomarcadores, além de uma rotina cheia de protocolos, podem até parecer sinônimo de disciplina. O problema começa quando tudo isso pesa demais. O que deveria ajudar passa a soar como cobrança, não como cuidado.

Você mede tudo, menos como se sente

Passos, frequência cardíaca, glicose, exames e biomarcadores podem ter valor, mas não contam a história inteira. Fernanda chama atenção para mulheres que controlam cada detalhe do corpo, mas não conseguem responder como estão de verdade. A busca por longevidade fica incompleta quando prazer, calma, conexão e satisfação com a própria vida saem da conta.

Seu corpo funciona, mas sua vida perdeu prazer

Queda de libido, falta de paciência, perda da vontade de rir e sensação de viver no automático são sinais importantes nesse contexto. O problema, nesse caso, não é apenas físico. É o descompasso entre performance e bem-estar. De acordo com a especialista, o problema, nesse caso, não é só físico. É o contraste entre um corpo cada vez mais otimizado e uma vida cada vez mais vazia.

Você pensa em durar mais, mas não em como quer viver

Para Fernanda, essa é a pergunta que mais faz falta: para que viver mais? Quando a mulher concentra toda a energia em preservar o corpo, mas não pensa na vida que quer sustentar dentro dele, a lógica da longevidade perde sentido. O objetivo não deveria ser apenas durar, mas continuar com vontade de estar no próprio corpo.

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O que precisa entrar nessa conta

Na avaliação de Fernanda Catena, uma estratégia séria de longevidade precisa equilibrar duas frentes: o cuidado com o corpo e o cuidado com a vida. Isso inclui método, prevenção e disciplina, mas também recuperação, descanso, prazer, relações, energia e sentido. Quando esse equilíbrio falha, de acordo com ela, a mulher até mantém a rotina, mas deixa de se sentir bem dentro dela.