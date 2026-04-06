Cansaço mesmo após dormir? Entenda o que seu corpo está sinalizando

Acordar com a sensação de que a noite de sono não foi suficiente é uma queixa comum e frustrante. Muitas pessoas cumprem as recomendadas sete ou oito horas de descanso, mas ainda assim se sentem esgotadas, sem energia para encarar o dia. Essa experiência vai além de simplesmente dormir pouco e pode ser um sinal de que a qualidade do seu descanso está comprometida.

O cansaço persistente ao acordar raramente tem uma causa única. Ele costuma ser o resultado de uma combinação de fatores que envolvem desde o ambiente em que você dorme até seus hábitos diários, saúde mental e condições físicas. Entender o que pode estar por trás dessa fadiga é o primeiro passo para recuperar a disposição e ter manhãs mais revigorantes.

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Má qualidade do sono

Nem sempre a quantidade de horas na cama se traduz em um descanso reparador. A qualidade do sono é fundamental, e quando ela é baixa, o corpo e a mente não conseguem completar os ciclos necessários para se recuperarem. O resultado é acordar com a sensação de esgotamento, mesmo após uma noite inteira.

Isso acontece quando o sono é fragmentado, ou seja, interrompido por múltiplos despertares noturnos, mesmo que breves. Barulhos, excesso de luz no quarto ou desconforto físico podem causar essas interrupções. O descanso se torna superficial e não atinge as fases mais profundas, que são essenciais para a restauração física e mental.

Estresse e sobrecarga mental

A mente também precisa descansar, mas o estresse e a ansiedade podem mantê-la em estado de alerta constante. Quando o cérebro não consegue "desligar" das preocupações do dia, o sono se torna agitado e pouco eficiente, impedindo uma recuperação completa.

A preocupação excessiva e a tensão emocional dificultam o relaxamento necessário para adormecer e permanecer em um sono profundo. Mesmo dormindo, o corpo pode continuar liberando hormônios de estresse, como o cortisol, o que impede um descanso verdadeiramente restaurador e leva à fadiga matinal.

Apneia do sono e outros distúrbios

Algumas condições de saúde podem sabotar o descanso sem que a pessoa perceba. Distúrbios como a apneia do sono são causas frequentes de cansaço diurno, pois interrompem a respiração várias vezes durante a noite, prejudicando a oxigenação e a estrutura do sono.

Na apneia obstrutiva do sono, as vias aéreas relaxam e se fecham, causando pausas na respiração que forçam o cérebro a despertar brevemente para restabelecer o fluxo de ar. Embora a pessoa geralmente não se lembre desses episódios, eles fragmentam o descanso e impedem que as fases de sono profundo sejam alcançadas, resultando em forte sonolência no dia seguinte.

Hábitos que atrapalham o descanso

Pequenas escolhas feitas ao longo do dia, principalmente nas horas que antecedem o deitar, têm um grande impacto na qualidade do sono. Muitos hábitos modernos funcionam como verdadeiros inimigos de uma noite bem dormida, mesmo que pareçam inofensivos.

O uso de telas de celulares e computadores à noite é um dos principais vilões, pois a luz azul emitida por esses aparelhos suprime a produção de melatonina, o hormônio do sono. O consumo de cafeína após o fim da tarde, a realização de refeições pesadas muito tarde e a falta de horários regulares para dormir e acordar também desregulam o relógio biológico e dificultam um descanso profundo.

Apesar de horas de sono, a má qualidade do descanso pode resultar em cansaço persistente ao acordar. Zinkevych de Getty Images

Desidratação e alimentação inadequada

O que você come e bebe influencia diretamente seus níveis de energia. Um corpo que não recebe hidratação e nutrientes suficientes durante o dia pode ter dificuldade para se reparar à noite, resultando em uma sensação de fraqueza e cansaço ao acordar.

A desidratação, mesmo que leve, pode causar fadiga, dores de cabeça e dificuldade de concentração. Uma alimentação pobre em vitaminas e minerais ou baseada em alimentos ultraprocessados também compromete a disposição. O corpo precisa de combustível de qualidade para funcionar bem, e isso inclui o processo de recuperação noturna.

Sedentarismo e rotina sem pausas

Pode parecer contraditório, mas a falta de movimento e atividade física regular pode aumentar a sensação de cansaço. O sedentarismo deixa o corpo menos preparado para gastar energia de forma eficiente, o que pode levar a um estado de letargia constante.

A prática regular de exercícios melhora a circulação, aumenta a disposição e ajuda a regular o ciclo do sono, tornando o descanso noturno mais profundo e eficaz. Uma rotina muito parada, sem pausas para movimentar o corpo, contribui para a sensação de peso e falta de vigor.

Quando o cansaço merece investigação

Sentir-se cansado de vez em quando é normal, mas quando a fadiga se torna constante e passa a atrapalhar as atividades diárias, pode ser um sinal de que algo mais sério precisa de atenção. É importante observar a frequência e a intensidade do sintoma.

Se o cansaço persistir por semanas, mesmo após mudanças nos hábitos, ou se vier acompanhado de outros sinais como tristeza profunda, dores no corpo, falta de ar ou alterações de peso, é fundamental procurar uma avaliação médica. Esse esgotamento pode estar ligado a condições como anemia, hipotireoidismo ou deficiências vitamínicas.

Como melhorar a qualidade do descanso

Felizmente, a adoção de algumas práticas simples pode fazer uma grande diferença e ajudar a reduzir o cansaço ao acordar. Criar um ambiente propício ao sono e ajustar a rotina são medidas eficazes para obter um descanso mais reparador.

Tente estabelecer horários fixos para dormir e acordar, mesmo nos finais de semana. Reduza a exposição a telas pelo menos uma hora antes de deitar e mantenha o quarto escuro, silencioso e com uma temperatura agradável. Hidrate-se bem ao longo do dia, evite refeições pesadas à noite e inclua alguma atividade física regular na sua rotina.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.