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Despigmentação de sobrancelha: três sinais de que é hora de considerar

Especialista explica o procedimento que envolve fatores técnicos e biológicos e orienta como identificar e tomar uma decisão segura

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Repórter
10/04/2026 14:01

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A correção de pigmentação em sobrancelhas exige análise individual e tecnologia apropriada
A correção de pigmentação em sobrancelhas exige análise individual e tecnologia apropriada crédito: FreePik

Nem sempre o resultado da micropigmentação acompanha as mudanças ao longo dos anos. O que inicialmente valorizava o olhar pode, com o tempo, perder harmonia com o rosto ou deixar de refletir o estilo atual, seja pela forma como o pigmento reage na pele, pelo envelhecimento ou pela evolução das preferências estéticas.

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Hoje, inclusive, sobrancelhas muito marcadas já não refletem as principais tendências de beleza, que priorizam resultados mais leves, naturais e com aparência de fios mais preenchidos.

Segundo Tálona Nayla de Marco, coordenadora responsável técnica da  rede de depilação a laser LypeDepyl, o processo envolve fatores técnicos e biológicos. “A tecnologia atua fragmentando o pigmento em partículas microscópicas, que são eliminadas gradualmente pelo organismo. Por isso, o resultado acontece aos poucos e varia de acordo com características como tipo de pele, profundidade e composição da tinta”, explica.

A seguir, Tálona listou os principais sinais que podem indicar o momento de considerar a correção, confira:

1. Você já não se identifica com o formato ou estilo

Mudanças no gosto pessoal, nas tendências ou até na estrutura do rosto podem impactar a percepção estética das sobrancelhas. “A presença de insatisfação recorrente com o resultado indica uma desconexão com o desenho. Nesses casos, é fundamental avaliar aspectos como profundidade do pigmento, distribuição e densidade do material implantado, pois esses fatores determinam a viabilidade de clareamento e a construção de um novo desenho mais harmônico”, orienta.

2. A tonalidade mudou ao longo do tempo

Alterações de cor são comuns, especialmente em procedimentos mais antigos. “Os pigmentos podem oxidar com o tempo e assumir tons indesejados, como acinzentados, azulados ou avermelhados. Essa alteração está relacionada à composição da tinta, à profundidade de implantação e à interação com a pele ao longo do tempo”, afirma.

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3. Mesmo após muito tempo, o resultado ainda é marcado e artificial

“Quando o desenho apresenta alta saturação de pigmento, com tonalidade mais escura do que o esperado e contorno muito definido, isso pode gerar um aspecto pesado e pouco natural no rosto. Esse cenário costuma indicar que a técnica ou o pigmento utilizado não foi feito de forma harmoniosa”, explica a profissional.

Por que escolher um local especializado faz diferença?

A correção de pigmentação em sobrancelhas exige análise individual e tecnologia apropriada. A escolha do local impacta diretamente na segurança e na eficácia do procedimento. “O tratamento utiliza o princípio da fototermólise seletiva, que atua diretamente no pigmento sem comprometer significativamente a pele ao redor. Para isso, é fundamental ajustar parâmetros como comprimento de onda e intensidade conforme cada paciente. Equipamentos inadequados ou mal regulados aumentam o risco de manchas e lesões”, explica a especialista.

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O acompanhamento também influencia nos resultados. “O intervalo entre as sessões, que geralmente varia entre 30 e 60 dias, é essencial para a recuperação da pele e para que o organismo elimine progressivamente o pigmento. Respeitar esse tempo é fundamental para a eficácia e segurança do tratamento”.

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