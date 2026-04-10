Despigmentação de sobrancelha: três sinais de que é hora de considerar

Nem sempre o resultado da micropigmentação acompanha as mudanças ao longo dos anos. O que inicialmente valorizava o olhar pode, com o tempo, perder harmonia com o rosto ou deixar de refletir o estilo atual, seja pela forma como o pigmento reage na pele, pelo envelhecimento ou pela evolução das preferências estéticas.

Hoje, inclusive, sobrancelhas muito marcadas já não refletem as principais tendências de beleza, que priorizam resultados mais leves, naturais e com aparência de fios mais preenchidos.

Segundo Tálona Nayla de Marco, coordenadora responsável técnica da rede de depilação a laser LypeDepyl, o processo envolve fatores técnicos e biológicos. “A tecnologia atua fragmentando o pigmento em partículas microscópicas, que são eliminadas gradualmente pelo organismo. Por isso, o resultado acontece aos poucos e varia de acordo com características como tipo de pele, profundidade e composição da tinta”, explica.

A seguir, Tálona listou os principais sinais que podem indicar o momento de considerar a correção, confira:

1. Você já não se identifica com o formato ou estilo



Mudanças no gosto pessoal, nas tendências ou até na estrutura do rosto podem impactar a percepção estética das sobrancelhas. “A presença de insatisfação recorrente com o resultado indica uma desconexão com o desenho. Nesses casos, é fundamental avaliar aspectos como profundidade do pigmento, distribuição e densidade do material implantado, pois esses fatores determinam a viabilidade de clareamento e a construção de um novo desenho mais harmônico”, orienta.

2. A tonalidade mudou ao longo do tempo



Alterações de cor são comuns, especialmente em procedimentos mais antigos. “Os pigmentos podem oxidar com o tempo e assumir tons indesejados, como acinzentados, azulados ou avermelhados. Essa alteração está relacionada à composição da tinta, à profundidade de implantação e à interação com a pele ao longo do tempo”, afirma.

3. Mesmo após muito tempo, o resultado ainda é marcado e artificial



“Quando o desenho apresenta alta saturação de pigmento, com tonalidade mais escura do que o esperado e contorno muito definido, isso pode gerar um aspecto pesado e pouco natural no rosto. Esse cenário costuma indicar que a técnica ou o pigmento utilizado não foi feito de forma harmoniosa”, explica a profissional.

Por que escolher um local especializado faz diferença?



A correção de pigmentação em sobrancelhas exige análise individual e tecnologia apropriada. A escolha do local impacta diretamente na segurança e na eficácia do procedimento. “O tratamento utiliza o princípio da fototermólise seletiva, que atua diretamente no pigmento sem comprometer significativamente a pele ao redor. Para isso, é fundamental ajustar parâmetros como comprimento de onda e intensidade conforme cada paciente. Equipamentos inadequados ou mal regulados aumentam o risco de manchas e lesões”, explica a especialista.

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O acompanhamento também influencia nos resultados. “O intervalo entre as sessões, que geralmente varia entre 30 e 60 dias, é essencial para a recuperação da pele e para que o organismo elimine progressivamente o pigmento. Respeitar esse tempo é fundamental para a eficácia e segurança do tratamento”.