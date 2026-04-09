Estudo brasileiro identifica novo ligamento no joelho

Um estudo publicado em abril de 2024 na revista científica Orthopaedic Journal of Sports Medicine pode contribuir para avanços no diagnóstico e no tratamento de lesões ligamentares. Nele, foi identificado um novo ligamento na região anteromedial do joelho, denominado ligamento oblíquo anterior (AOL). A pesquisa foi conduzida pelo ortopedista especialista em joelho, Pedro Baches Jorge.



As estruturas mediais do joelho são fundamentais para garantir a estabilidade da articulação, especialmente diante de movimentos de rotação e de forças em valgo, quando o joelho “entra” para dentro. Apesar disso, historicamente, essa região recebeu menos atenção em estudos anatômicos quando comparada ao lado lateral do joelho.



A pesquisa, realizado a partir da análise de 35 joelhos humanos, identificou a presença do ligamento oblíquo anterior em 100% dos casos avaliados. A estrutura apresenta características típicas de um ligamento, com fibras de colágeno organizadas, e atua como parte de um complexo estabilizador denominado cruzamento medial.



Segundo os autores, o AOL está localizado na porção anterior do compartimento medial do joelho e desempenha um papel importante no controle da estabilidade, especialmente em movimentos que envolvem rotação externa e estresse em valgo.“O reconhecimento dessa estrutura pode ampliar a compreensão sobre a instabilidade do joelho e ajudar a aprimorar as técnicas cirúrgicas, especialmente nas reconstruções ligamentares”, destaca Pedro.



A descoberta ganha ainda mais relevância diante de evidências de que falhas em cirurgias do ligamento cruzado anterior (LCA) podem estar relacionadas à instabilidade não tratada na região medial do joelho. Estudos apontam que essa falha pode aumentar significativamente quando há frouxidão ligamentar associada.

Nesse contexto, a identificação do AOL abre caminho para novas abordagens terapêuticas, incluindo o reforço de estruturas mediais durante procedimentos cirúrgicos, com o objetivo de melhorar os resultados clínicos e reduzir taxas de "relesão".

Além da análise anatômica detalhada, o estudo também incluiu avaliação histológica, confirmando que o AOL possui estrutura compatível com tecidos ligamentares.



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Embora os autores ressaltem a necessidade de estudos adicionais, especialmente biomecânicos, os achados representam um avanço importante na compreensão da anatomia do joelho. “A partir de uma análise mais aprofundada do compartimento medial, é possível evoluir no tratamento das instabilidades articulares e oferecer melhores resultados aos pacientes”, afirma o especialista.