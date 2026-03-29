Com lesão no joelho, Martín Zubimendi é cortado da seleção espanhola

O meio-campista Martín Zubimendi deixou a seleção da Espanha neste domingo (29) devido a um "desconforto no joelho", anunciou a Real Federação Espanhola de Futebol.

"Para evitar qualquer risco e preservar a saúde do jogador, foi tomada a decisão de dispensá-lo da convocação", afirmou a RFEF, dois dias antes do amistoso contra o Egito, em Barcelona, acrescentando que informou a equipe médica do Arsenal "sobre todo o processo".

Na última sexta-feira, durante a vitória da Espanha por 3 a 0 no amistoso contra a Sérvia, Zubimendi entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo para substituir Rodri.

O meia de 27 anos, que chegou ao Arsenal nesta temporada, é uma peça fundamental para os 'Gunners', tendo disputado 44 partidas pelo clube londrino em todas as competições.

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