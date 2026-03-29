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Com lesão no joelho, Martín Zubimendi é cortado da seleção espanhola

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AFP
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Repórter
29/03/2026 14:14

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O meio-campista Martín Zubimendi deixou a seleção da Espanha neste domingo (29) devido a um "desconforto no joelho", anunciou a Real Federação Espanhola de Futebol. 

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"Para evitar qualquer risco e preservar a saúde do jogador, foi tomada a decisão de dispensá-lo da convocação", afirmou a RFEF, dois dias antes do amistoso contra o Egito, em Barcelona, acrescentando que informou a equipe médica do Arsenal "sobre todo o processo". 

Na última sexta-feira, durante a vitória da Espanha por 3 a 0 no amistoso contra a Sérvia, Zubimendi entrou em campo aos 32 minutos do segundo tempo para substituir Rodri. 

O meia de 27 anos, que chegou ao Arsenal nesta temporada, é uma peça fundamental para os 'Gunners', tendo disputado 44 partidas pelo clube londrino em todas as competições.

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rbs/dam/eg/aam

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