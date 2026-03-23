Bella Longuinho congela sêmen e fala da vontade de tentar filhos biológicos

A influenciadora digital Bella Longuinho compartilhou recentemente, em sua rede social, que realizou o congelamento de espermatozoides antes de iniciar sua transição de gênero. A decisão foi tomada com o objetivo de preservar a possibilidade de ter filhos biológicos no futuro.



O congelamento de sêmen é um método seguro de preservação da fertilidade, indicado tanto para homens quanto para pessoas em processo de transição de gênero. Esse procedimento é realizado em clínicas especializadas em reprodução assistida.

Isso porque o peso da idade também impacta na qualidade do sêmen e, portanto, nos desfechos reprodutivos. Entretanto, de modo diferente ao que ocorre nas mulheres, este impacto se torna evidente entre 45 e 50 anos de idade.



Segundo o médico especialista em reprodução humana e diretor da Clínica Fertipraxis – Centro de Reprodução Humana, Marcelo Marinho de Souza, a técnica de congelamento não é recente. Já existe há várias décadas e está em constante evolução e aperfeiçoamento.

“Com a técnica de vitrificação, em 2006, a eficiência do processo aumentou drasticamente. Hoje, por exemplo, podemos contar com elevadas taxas de sobrevida pós-descongelamento”, explica.



O especialista destaca algumas situações em que é indicado o congelamento do sêmen:



. Indivíduos que serão submetidos à vasectomia, preservando a fertilidade futura



. Antes de tratamentos relacionados ao câncer (leucemia, câncer de testículo, etc...), sejam cirúrgicos, quimio ou radioterápicos



. Prévio à cirurgia do testículo ou da próstata



. Criopreservação dos espermatozoides obtidos por aspiração do epidídimo ou de cirurgias dos testículos



. Indivíduos que trabalham em profissões de risco



. Homens sem filhos e sem planejamento para tal, devido ao passar do tempo e envelhecimento

O médico complementa que a idade mais recomendada é abaixo de 45 anos e lembra que, assim como os óvulos e embriões, o sêmen também não tem prazo de validade - não há limite de tempo para se manter congelado para uso futuro.

Como funciona o processo de congelamento de sêmen?



Inicialmente, o sêmen é obtido por masturbação, devendo ser criopreservado em prazo máximo de uma hora após a coleta. A amostra é mantida com temperatura próxima a 37ºC durante alguns minutos para a sua completa liquefação, após o que é feita a sua análise em câmara especial.

O próximo passo é adicionar a um meio crioprotetor para a devida proteção da célula durante todo o processo de congelamento. Posteriormente, é feita a deposição em palhetas especiais adequadas para o congelamento em nitrogênio líquido. Deve-se manter uma alíquota pequena para a análise pós-descongelamento para segurança e controle de qualidade do processo como um todo. As amostras são armazenadas em contêineres de nitrogênio líquido devidamente identificadas, à temperatura de – 196ºC.



O caso é analisado pelo médico assistente e devidamente planejado para que seja descongelado exatamente no dia de sua utilização. Este dia deve ser individualizado de acordo com o perfil e estratégia de cada casal.



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“Importante ressaltar a necessidade de se assinar termos próprios de informação e esclarecimento, o que torna o processo mais claro e seguro. Igualmente, é obrigatória a realização prévia de exames de sangue, que atestam a inexistência de doenças infecciosas do paciente. Como um todo, trata-se de um procedimento muito seguro, em que podemos oferecer ótimos resultados para a preservação da fertilidade masculina”, reforça o médico.