Congelamento de óvulos e de sêmen: como funciona?

Assim como planejamos a anticoncepção, também precisamos planejar a concepção. Esse é um tema que deve ser discutido desde a juventude, para que cada mulher possa compreender seu cenário de fertilidade ao longo dos anos e decidir, com autonomia, qual é o melhor momento para engravidar.

Segundo a especialista em reprodução humana da Fertipraxis, Maria do Carmo Borges de Souza, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) e da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida (Redlara), já nascemos com a quantidade total de folículos, estruturas que guardam nossos óvulos e, com o passar do tempo, tanto a quantidade quanto a qualidade deles diminuem.

“Isso pode tornar a gestação natural mais difícil e se a mulher sonha em ser mãe é importante conversar com o especialista para fazer seu planejamento reprodutivo, incluindo o congelamento de óvulos, que oferece a possibilidade de escolher o momento mais oportuno para realizar esse sonho”, diz a médica.

Planejamento reprodutivo para as mulheres

“O congelamento é um processo individualizado que precisa de aconselhamento de um especialista em reprodução assistida. É importante a pesquisa da reserva ovariana, particularmente entre 30 e 35 anos de idade. Se existe histórico familiar de menopausa precoce, por exemplo, é prudente tal avaliações antes dos 30 anos”, explica o especialista em reprodução humana e diretor médico da Fertipraxis, Marcelo Marinho.

O primeiro passo é a estimulação do ovário com medicações hormonais, injeções subcutâneas diárias por em torno de 10 dias. Durante este período, são feitas entre três e cinco ultrassonografias de acompanhamento e possíveis ajustes de doses.

Uma vez que os folículos estejam nos tamanhos adequados, o próximo passo é o amadurecimento dos óvulos. Cerca de 36h depois, é feita a coleta dos óvulos via transvaginal com sedação leve em um procedimento que dura cerca de 30 minutos.

“Imediatamente após a aspiração, avaliamos em laboratório para a identificação dos óvulos maduros e de boa qualidade morfológica para o congelamento em até três horas após a coleta. São óvulos que não perderão sua capacidade reprodutiva e nem envelhecerão pelo tempo de congelamento”, afirma o especialista em reprodução assistida e diretor médico da Fertipraxis, Roberto de Azevedo Antunes.

O resultado da fertilização com o óvulo congelado depende de diversos fatores. Por isso, ter óvulos congelados não é garantia de gravidez e, sim, uma possibilidade real de preservação da fertilidade, visto que é preservada a idade morfológica na hora do congelamento. “É preciso levar em consideração que 50% da fertilização dependerá da história do espermatozoide, mas é um passo muito importante para a mulher não ter uma pressão biológica do tempo correndo contra ela”, ressalta Maria do Carmo.

E para pacientes em tratamento de câncer?

Outro caso no qual o congelamento de óvulos é indicado, segundo os especialistas, é o congelamento de óvulos para mulheres que vão passar pela quimioterapia, radioterapia ou até mesmo por procedimentos mais invasivos no tratamento do câncer. A decisão visa manter o direito da mulher à preservação da sua capacidade reprodutiva.

Como é o planejamento reprodutivo para os homens?

O espermograma é o principal exame de avaliação sendo na maioria das vezes o primeiro a ser solicitado na investigação do homem infértil. O planejamento para os homens leva alguns pontos em consideração, como a idade, número de filhos e aspectos familiares.

Congelamento de sêmen

Quando o tema é fertilidade, assim como as mulheres em determinados casos, decidem congelar óvulos para gestações futuras, o homem também precisa e pode congelar sêmen, pois o peso da idade também impacta na qualidade do sêmen e, portanto, nos desfechos reprodutivos.

Entretanto, de modo diferente ao que ocorre nas mulheres, este impacto se torna evidente entre 45 e 50 anos de idade. Por isso, a idade mais recomendada para o congelamento é abaixo de 45 anos.

“Com o surgimento da técnica de vitrificação, em 2006, e a evolução da técnica a seguir, a eficiência do processo aumentou drasticamente. Hoje, por exemplo, podemos contar com elevadas taxas de sobrevida pós-descongelamento”, explica Marcelo.

O especialista destaca algumas situações em que é indicado o congelamento do sêmen

Indivíduos que serão submetidos à vasectomia, preservando a fertilidade futura

Antes de tratamentos relacionados ao câncer (leucemia, câncer de testículo, etc...), sejam cirurgia, quimio ou radioterapia

Prévio à cirurgia do testículo ou da próstata

Criopreservação dos espermatozoides obtidos por aspiração do epidídimo ou de cirurgias dos testículos

Indivíduos que trabalham em profissões de risco para infertilidade

Homens sem filhos e sem planejamento para tal, devido ao passar do tempo e envelhecimento, etc.

“Assim como os óvulos e embriões, o sêmen também não tem “prazo de validade’, não havendo limite de tempo para se manter congelado para uso futuro”, comenta Marcelo.