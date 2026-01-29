Congelamento de óvulos e de sêmen: como funciona?
Especialistas explicam como funciona a técnica de planejamento reprodutivo para homens e mulheres
compartilheSIGA
Assim como planejamos a anticoncepção, também precisamos planejar a concepção. Esse é um tema que deve ser discutido desde a juventude, para que cada mulher possa compreender seu cenário de fertilidade ao longo dos anos e decidir, com autonomia, qual é o melhor momento para engravidar.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
Segundo a especialista em reprodução humana da Fertipraxis, Maria do Carmo Borges de Souza, membro do Conselho Consultivo da Associação Brasileira de Reprodução Assistida (SBRA) e da Rede Latino-Americana de Reprodução Assistida (Redlara), já nascemos com a quantidade total de folículos, estruturas que guardam nossos óvulos e, com o passar do tempo, tanto a quantidade quanto a qualidade deles diminuem.
“Isso pode tornar a gestação natural mais difícil e se a mulher sonha em ser mãe é importante conversar com o especialista para fazer seu planejamento reprodutivo, incluindo o congelamento de óvulos, que oferece a possibilidade de escolher o momento mais oportuno para realizar esse sonho”, diz a médica.
- Existe limite para o número de FIVs?
- Mãe 'milagrosa' em Uganda dá à luz a gêmeos aos 70: até que ponto fertilidade pode ser estendida?
Planejamento reprodutivo para as mulheres
“O congelamento é um processo individualizado que precisa de aconselhamento de um especialista em reprodução assistida. É importante a pesquisa da reserva ovariana, particularmente entre 30 e 35 anos de idade. Se existe histórico familiar de menopausa precoce, por exemplo, é prudente tal avaliações antes dos 30 anos”, explica o especialista em reprodução humana e diretor médico da Fertipraxis, Marcelo Marinho.
O primeiro passo é a estimulação do ovário com medicações hormonais, injeções subcutâneas diárias por em torno de 10 dias. Durante este período, são feitas entre três e cinco ultrassonografias de acompanhamento e possíveis ajustes de doses.
Uma vez que os folículos estejam nos tamanhos adequados, o próximo passo é o amadurecimento dos óvulos. Cerca de 36h depois, é feita a coleta dos óvulos via transvaginal com sedação leve em um procedimento que dura cerca de 30 minutos.
Leia Mais
“Imediatamente após a aspiração, avaliamos em laboratório para a identificação dos óvulos maduros e de boa qualidade morfológica para o congelamento em até três horas após a coleta. São óvulos que não perderão sua capacidade reprodutiva e nem envelhecerão pelo tempo de congelamento”, afirma o especialista em reprodução assistida e diretor médico da Fertipraxis, Roberto de Azevedo Antunes.
O resultado da fertilização com o óvulo congelado depende de diversos fatores. Por isso, ter óvulos congelados não é garantia de gravidez e, sim, uma possibilidade real de preservação da fertilidade, visto que é preservada a idade morfológica na hora do congelamento. “É preciso levar em consideração que 50% da fertilização dependerá da história do espermatozoide, mas é um passo muito importante para a mulher não ter uma pressão biológica do tempo correndo contra ela”, ressalta Maria do Carmo.
E para pacientes em tratamento de câncer?
Outro caso no qual o congelamento de óvulos é indicado, segundo os especialistas, é o congelamento de óvulos para mulheres que vão passar pela quimioterapia, radioterapia ou até mesmo por procedimentos mais invasivos no tratamento do câncer. A decisão visa manter o direito da mulher à preservação da sua capacidade reprodutiva.
Como é o planejamento reprodutivo para os homens?
O espermograma é o principal exame de avaliação sendo na maioria das vezes o primeiro a ser solicitado na investigação do homem infértil. O planejamento para os homens leva alguns pontos em consideração, como a idade, número de filhos e aspectos familiares.
- Infertilidade masculina: desinformação diminui a procura por ajuda
- Estudo liga agrotóxicos a declínio global da fertilidade masculina e da contagem de espermatozoides
Congelamento de sêmen
Quando o tema é fertilidade, assim como as mulheres em determinados casos, decidem congelar óvulos para gestações futuras, o homem também precisa e pode congelar sêmen, pois o peso da idade também impacta na qualidade do sêmen e, portanto, nos desfechos reprodutivos.
Entretanto, de modo diferente ao que ocorre nas mulheres, este impacto se torna evidente entre 45 e 50 anos de idade. Por isso, a idade mais recomendada para o congelamento é abaixo de 45 anos.
“Com o surgimento da técnica de vitrificação, em 2006, e a evolução da técnica a seguir, a eficiência do processo aumentou drasticamente. Hoje, por exemplo, podemos contar com elevadas taxas de sobrevida pós-descongelamento”, explica Marcelo.
O especialista destaca algumas situações em que é indicado o congelamento do sêmen
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
- Indivíduos que serão submetidos à vasectomia, preservando a fertilidade futura
- Antes de tratamentos relacionados ao câncer (leucemia, câncer de testículo, etc...), sejam cirurgia, quimio ou radioterapia
- Prévio à cirurgia do testículo ou da próstata
- Criopreservação dos espermatozoides obtidos por aspiração do epidídimo ou de cirurgias dos testículos
- Indivíduos que trabalham em profissões de risco para infertilidade
- Homens sem filhos e sem planejamento para tal, devido ao passar do tempo e envelhecimento, etc.
“Assim como os óvulos e embriões, o sêmen também não tem “prazo de validade’, não havendo limite de tempo para se manter congelado para uso futuro”, comenta Marcelo.