Saúde íntima feminina: os novos procedimentos que reduzem desconforto
Ninfoplastia, perineoplastia e clitoroplastia estão entre as principais cirurgias; ginecologista conta sobre os cuidados modernos que dão mais qualidade de vida
Se antes pouco se falava em cirurgia íntima feminina, hoje ganha espaço nas conversas, nos consultórios médicos, no aumento da procura por estes procedimentos, com a quebra de tabus sobre a saúde sexual da mulher.
O Brasil lidera o ranking mundial. Estimativas da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética indicam que o número atual se aproxima de 30 mil procedimentos por ano no país – com ritmo de crescimento superior ao de outras categorias tradicionais de cirurgia plástica. Segundo a ginecologista Laís Carvalho, da Clínica Cavalieri, “cuidar da região íntima é tratar da saúde integral da mulher”.
A médica explica que a cirurgia íntima engloba procedimentos que podem ter finalidade estética, funcional ou reparadora. Há ainda tecnologias, como laser vaginal, preenchedores, bioestimuladores, que tratam ressecamento, flacidez, aspecto da pele e desconfortos sem necessidade de corte. “A cirurgia íntima não é apenas estética — muitas vezes ela devolve conforto, funcionalidade e qualidade de vida à mulher.”
Entre as mais realizadas, de acordo com a médica, estão:
- Ninfoplastia: redução dos pequenos lábios
- Perineoplastia: correção da musculatura e flacidez da entrada vaginal
- Clitoroplastia: diminuição do excesso de pele do capuz clitoriano (clitóris)
- Operações reparadoras pós-parto
Em quantidade, quem lidera é a ninfoplastia. Segundo Laís, “isso acontece porque o excesso de pele dos pequenos lábios pode causar desconforto ao usar roupas justas, praticar atividade física, durante a relação sexual, gerando dor, atrito, incômodo na manipulação da região e insatisfação estética”. Ela afirma que o importante é destacar que cada mulher tem uma anatomia única e nem todo volume ou assimetria pode ser indicação cirúrgica.
Por isso, a avaliação individual é essencial. “Não há um padrão estético ideal de vulva. Existe o que incomoda aquela mulher e impacta sua autoestima ou bem-estar”, diz Laís. Ela acrescenta que os procedimentos são indicados quando há desconforto físico, impacto na vida sexual, baixa autoestima relacionada à região íntimas ou queixas como flacidez pós-parto.
“No caso do laser, é muito indicado para síndrome geniturinária da menopausa, ressecamento, incontinência urinária, fissuras vaginais e dor na relação’, explica a ginecologista. O mais importante, segundo ela, é que a decisão nunca deve ser baseada apenas em tendência estética, mas em alcançar qualidade de vida. “Indicação correta é aquela que respeita a saúde, a anatomia e o desejo consciente da paciente.”
Há contraindicações?
A médica diz que sim, no caso de infecções ativas, doenças descompensadas, distúrbios de coagulação e expectativas irreais que contraindicam ou adiam o procedimento. Ela pondera que a avaliação emocional também é importante para garantir que a decisão seja consciente e não impulsiva. “Cirurgia íntima exige responsabilidade técnica e maturidade na decisão.”
Laís recomenda a procura por profissionais com experiência na área íntima e que acolha e se importe com os incômodos da paciente. É fundamental, na sua visão, esclarecer dúvidas, entender riscos, benefícios e alinhar expectativas para a paciente se sentir segura, respeitada e acolhida durante todo o processo.
“A mulher não deve buscar transformar seu corpo para atender padrões, mas para se sentir confortável, confiante consigo mesma e com qualidade de vida”, afirma.