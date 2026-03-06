Seis dicas para as mulheres cuidarem do corpo e da mente

A realidade feminina ainda é atravessada pelo acúmulo de jornadas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) de 2024 indicam que as mulheres dedicam, em média, 9,6 horas a mais por semana do que os homens às tarefas domésticas e de cuidado. Nesse contexto, estimular a atenção à saúde pessoal deixa de ser uma escolha eventual e passa a ser uma estratégia essencial de autocuidado.

Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, lembrado neste domingo (8/3), especialistas da Rede Américas elencaram seis dicas práticas para cuidar da saúde física e mental considerando o bem-estar de quem exerce múltiplas funções no trabalho, na família e na comunidade.

1. Priorize um boa noite de sono

Ter um sono reparador de sete a nove horas por noite ajuda a equilibrar os hormônios e a melhorar a memória e a disposição física e mental. Manter horários regulares e um ambiente calmo pode transformar a qualidade de vida.

“O sono não é apenas um período de descanso, mas um processo biológico ativo e essencial para a homeostase cardiovascular. Durante o sono profundo, ocorre uma redução da frequência cardíaca e da pressão arterial, o que permite ao sistema circulatório ‘recuperar-se’ do estresse diário”, declara Ricardo Vivacqua Cardoso Costa, especialista em cardiologia e medicina esportiva do Hospital Pró-Cardíaco.

“A privação crônica desse repouso eleva os níveis de cortisol e pode aumentar o risco de hipertensão e arritmias”, alerta.

2. Mantenha atividades físicas regulares

O cardiologista também defende que a atividade física deve ser encarada com a mesma seriedade que o eventual uso de medicações. Práticas prazerosas, como caminhada, ioga, pilates ou musculação transcendem o benefício estético, atuando diretamente no alívio do estresse e da ansiedade.

Segundo o especialista, o segredo está na constância. “A regularidade do exercício físico é o que define o seu poder terapêutico. Para o coração, física melhora a complacência das artérias e a eficiência do músculo cardíaco. Mais do que estética, o exercício prazeroso atua na regulação do sistema nervoso autônomo, sendo uma das ferramentas mais eficazes para reduzir a carga de estresse e proteger o indivíduo contra doenças metabólicas”, completa Ricardo.

3. Adote uma alimentação equilibrada

Refeições nutritivas, com frutas, verduras, proteínas magras e cereais integrais, estabilizam o metabolismo, fornecem vitaminas essenciais e fortalecem o sistema imunológico.

“A alimentação equilibrada não deve ser vista apenas como combustível, mas como uma forma de sinalização celular. Quando priorizamos alimentos in natura, como proteínas magras e fibras, estamos modulando nossa resposta insulínica e reduzindo

processos inflamatórios subclínicos. Essa base nutricional sólida é o que permite ao sistema imunológico operar em sua capacidade máxima, prevenindo desde carências vitamínicas até doenças crônicas não transmissíveis”, afirma Eduardo Pastorelli, nutrólogo do Hospital São Lucas Copacabana.

4. Reserve momentos para você

Ter momentos de desconexão é essencial para manter o equilíbrio emocional. Práticas como leitura, meditação ou contato direto com a natureza não são apenas formas de aliviar a carga mental causada pela sobrecarga de jornadas, sendo fundamentais para fortalecer a autoestima.

Segundo a coordenadora de psicologia do Hospital Pró-Cardíaco, Renata Dahwache, “reservar um momento para si não é um capricho, mas uma maneira de resistir a esse cenário. Quando uma mulher pratica uma atividade que lhe dá prazer, como ler, correr, pintar ou apenas ficar em silêncio, ela está resgatando a sua subjetividade. Ela está dizendo: sou muito mais do que os papéis que esperam de mim”.

De acordo com Renata, esses momentos promovem um olhar mais generoso das mulheres em relação aos próprios limites. “A psicologia, marcada por uma visão psicossocial, nos lembra de que não somos máquinas de produtividade e cuidado. Resgatar a si mesma em sua própria história é um ato de respeito e autocuidado”, afirma.

5. Estabeleça limites e organize seu tempo

“Aprender a dizer ‘não’ e delegar tarefas quando possível reduz a sobrecarga emocional. Uma boa gestão do tempo contribui para mais momentos de descanso e autocuidado”, explica Paula Gibim, psiquiatra do Hospital Samaritano Barra.

6. Procure atendimento de saúde integral

“Consultas periódicas com profissionais de saúde, como ginecologista, nutricionista ou psicólogo, garantem acompanhamento personalizado e prevenções em todas as fases da vida”, afirma a psiquiatra.