Shopping de BH oferece atividades de bem-estar e arte neste domingo

Neste domingo (8/3), em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, o centro de compras, gastronomia e bem-estar, Botânico Shopping, localizado no Belvedere, preparou uma programação especial. A iniciativa reúne atividades e vivências voltadas ao bem-estar, à arte e ao cuidado pessoal. A participação é gratuita, mediante inscrição prévia.



As atividades começam às 9h com uma sessão de yoga sound healing com Raquel Gois e Renato Moura. Às 10h, as mulheres poderão participar de uma vivência de aromaterapia, com montagem de óleo essencial. Entre 11h e 14h, haverá café da manhã com pintura ao vivo conduzida pela artista Thaís Mor. Às 11h30, a consultora Aline Leal conduz uma atividade de colorimetria. No período da manhã e início da tarde, o shopping oferece massagens, spa dos pés e quick massage, com participação do Spa Premiere.



Entre 10h e 16h, as participantes poderão aproveitar sessões de make express com a Gioia Beauty e consultoria especializada para o perfil de rosto com Lens Wipes na Zeiss Vision Center. A loja Camila Hermeto distribuirá kits especiais de cuidados para joias, enquanto o Hortisul prepara uma mesa especial de café da manhã. A loja Lauf convida as visitantes a aceitarem o desafio da Pirâmide, com um privilégio especial para quem participar.

A Farinharia oferecerá o drink mimosa de cortesia para todas as mulheres que almoçarem no local, e a Noir Chocolates promove uma experiência de sabores das 10h às 12h. A Du Pain apresentará um menu Due Café ou Grand Café, criado como presente especial. Na Pimon, compras acima de R$ 1.000 dão direito a uma análise de coloração pessoal com Flávia Camargos, e na Beyz, compras acima de R$ 1.200 garantem um lenço de cetim exclusivo.



Segundo a diretora do Botânico Shopping, Ana Carolina Felix, a programação busca proporcionar momentos de cuidado e vivências únicas para o público feminino. “No Dia Internacional da Mulher reunimos atividades de bem-estar, arte e atenção personalizada em diferentes espaços do shopping. A proposta é criar momentos de convivência e experiências pensadas especialmente para quem frequenta o Botânico”, afirma.



A agenda faz parte da campanha Mulheres do Botânico, que reúne atividades culturais, encontros, vivências e experiências gastronômicas durante o mês de março.



Entre as atividades previstas estão oficinas de pintura em cerâmica, encontros sobre escrita, talks com convidadas, apresentações musicais e experiências gastronômicas. O shopping também realiza o Ritual do Vinho, em parceria com a Casa Geraldo, nas quintas-feiras do mês.



As inscrições para as atividades podem ser feitas pelo link disponível nos canais digitais do Botânico Shopping.

Serviço

Celebração Dia Internacional da Mulher



Dia: Domingo, 8 de março



Local: Botânico Shopping, Belvedere – Rua Jornalista Djalma Andrade, 177, Belvedere

Atividades: sound healing, aromaterapia, café da manhã com pintura ao vivo, vivência de colorimetria, massagens, spa dos pés, make express, experiências gastronômicas, consultorias especializadas e ações de lojas participantes



Inscrição: Gratuita, mediante cadastro prévio neste link

Programação

9h: sessão de yoga sound healing

10h: aromaterapia

11h: café da manhã com pintura ao vivo

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

11h30: colorimetria