Mulheres gastam mil horas por ano em trabalho doméstico não remunerado

Mulheres dedicam mais de mil horas por ano ao trabalho doméstico não remunerado, segundo um estudo da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR). A pesquisa, intitulada "Mulheres cuidadoras em ambiente familiar: a internalização da ética do cuidado", analisou o impacto socioeconômico dessa atividade.

O levantamento revela que 90% dos cuidadores informais no Brasil são mulheres, com idade média de 48 anos. Elas são principalmente filhas, cônjuges e netas. Segundo a pesquisadora Valquiria Elita Renk, uma das autoras do estudo, o fenômeno é sustentado por uma construção cultural.

A especialista explica que o cuidado com idosos, crianças e doentes, somado às tarefas da casa, é visto como um trabalho de mulher. "O trabalho doméstico foi transformado em um atributo natural da personalidade feminina, uma suposta aspiração da natureza, em vez de ser reconhecido como o trabalho fundamental que é", afirma Valquiria.

Com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD 2022), do IBGE, o estudo mostra que as mulheres dedicam, em média, 9,6 horas semanais a mais que os homens em tarefas do lar. Anualmente, a diferença ultrapassa mil horas de trabalho não remunerado.

A pesquisa também realizou entrevistas com 18 mulheres de áreas urbanas e rurais do Paraná e de Santa Catarina. Todas são responsáveis pelo cuidado de familiares idosos, doentes ou com deficiência. O estudo identificou que a sobrecarga recai severamente sobre a chamada Geração Sanduíche, mulheres que administram o trabalho formal, a casa e o cuidado com filhos e idosos ao mesmo tempo.

Impactos na saúde

A internalização da ética do cuidado ocorre em detrimento da saúde física e mental e do desenvolvimento profissional da cuidadora. "As mulheres participantes da pesquisa relataram exaustão, solidão, cansaço e depressão", destaca Valquiria.

O estudo conclui que há urgência na criação de políticas públicas que reconheçam a importância econômica do cuidado. Exemplos citados são países como Finlândia, Dinamarca e Espanha, onde o Estado oferece remuneração ou auxílio para cuidadores familiares. "Precisamos de políticas públicas que reconheçam a importância econômica deste trabalho e garantam direitos e uma distribuição equitativa das responsabilidades", finaliza a pesquisadora.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.