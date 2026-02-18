Assine
overlay
Início Bem viver
ALTERNATIVA NUTRICIONAL

Quarta-feira de cinzas: consumo de peixe reforça benefícios à saúde

O período é histórico na cultura brasileira, mas, em 2026, a preferência pelo peixe também reflete uma mudança estrutural nos hábitos de consumo

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
18/02/2026 15:00 - atualizado em 18/02/2026 15:24

compartilhe

SIGA
x
<p>Ela, então, se alimenta de plâncton, contribuindo para a regulação das populações de microalgas e outros organismos. Ao mesmo tempo, é predada por várias espécies, incluindo aves marinhas, golfinhos, baleias e outros tipos de peixes. </p>
Existem diferenças nutricionais relevantes entre as espécies de peixes crédito: Renato Loschiavo - Flickr

Com a chegada da quarta-feira de cinzas, o Brasil inicia o tradicional período da Quaresma, momento em que o consumo de pescados ganha um significado cultural. No entanto, em 2026, essa transição de hábito não é apenas uma questão de tradição, mas o reflexo de uma mudança estrutural no comportamento do consumidor brasileiro observada ao longo do último ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Dados recentes da Scanntech, empresa de inteligência de dados para o varejo e indústria de bens de consumo, revelam que o volume de peixes consumidos cresceu 8,2% entre janeiro e setembro de 2025, consolidando o pescado como uma alternativa nutricional na mesa do brasileiro.

Leia Mais

Consumo ideal

Fernanda Nascimento Hermes, nutricionista e coordenadora de nutrição da Afya São João Del Rei, explica que o consumo ideal de peixe por semana seria em torno de três vezes. Contudo, para quem não tem o hábito de incluir esse alimento nas refeições, consumi-lo ao menos uma vez por semana já garante benefícios à saúde. 

“Sempre indicamos formas de preparo como assado ou grelhado, utilizando pouco óleo. Preparações fritas podem levar à perda de parte dos nutrientes, além do acréscimo de gordura proveniente da fritura, o que pode trazer prejuízos à saúde.”

De acordo com a Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) o pescado já representa mais da metade (51%) do consumo global de proteínas de origem animal e que a produção mundial ultrapassou 185 milhões de toneladas, com a aquicultura respondendo por mais da metade desta oferta.

Desde os anos 1960, o consumo per capita passou de cerca de 9,1 quilos para 20,7 quilos por habitante ao ano em 2022, e a expectativa é de que até 2030 o mundo precise de mais 24 milhões de toneladas de pescado por ano para atender à demanda crescente, segundo estimativas do IFC Brasil 2025.

Qual a melhor opção para a mesa do brasileiro?

Segundo a nutróloga da Afya Educação Médica Montes Claros, Juliana Couto Guimarães, existem diferenças nutricionais relevantes entre as espécies de peixes, especialmente em relação ao teor de ácidos graxos ômega-3, fundamentais para a saúde cardiovascular e cerebral.

“Os chamados peixes gordos ou de água fria são mais ricos em EPA e DHA, que são as formas biologicamente ativas do ômega-3”, destaca.

Entre eles estão:

  • Salmão
  • Sardinha
  • Atum
  • Cavalinha
  • Arenque

Por outro lado, espécies como tilápia, pescada e linguado apresentam menor teor de ômega-3, embora continuem sendo boas fontes de proteína de alto valor biológico, além de vitaminas e minerais importantes.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao considerar qualidade nutricional, custo e acessibilidade no contexto brasileiro, a especialista aponta a sardinha como uma das melhores escolhas. “Além de ser rica em ômega-3, a sardinha também fornece cálcio, especialmente quando consumida com a espinha, e vitamina D. Outro ponto positivo é o menor risco de contaminação por metais pesados, quando comparada a peixes de grande porte”, explica a nutróloga. 

Tópicos relacionados:

acidos-graxos bem-viver omega-3 peixe proteina quarta-feira-de-cinzas saude

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay