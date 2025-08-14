Projeto promove consumo de pescado como estratégia de saúde pública

Com o objetivo de incentivar o consumo de pescado entre diferentes públicos e faixas etárias, o Núcleo de Pesquisa Pescado para Saúde, apoiado pela FAPESP no âmbito do programa Centros de Ciência para o Desenvolvimento (CCDs) e sediado no Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo (IO-USP), lançou três materiais educativos e científicos.

O primeiro material é o livro "Pescado para promoção da saúde nos diferentes ciclos e estilos de vida: manual prático sobre consumo de pescado", disponível gratuitamente em formato digital pelo Portal de Livros Abertos da USP. Cada seção do livro foca nos efeitos do consumo de pescado em um ciclo de vida específico, como gestação e lactação, infância, adolescência, vida adulta e envelhecimento. A obra oferece subsídios técnicos e científicos para pesquisadores, profissionais da saúde, gestores públicos e sociedade em geral.

Além de abordar os efeitos positivos na saúde cardiovascular, no desenvolvimento neurocognitivo e na prevenção de deficiências nutricionais, o livro discute temas como segurança alimentar, contaminação, preparo adequado e formas de inserção do pescado no dia a dia.

“A proposta é reunir, em uma só publicação, as principais evidências científicas sobre os efeitos do pescado na saúde humana em cada fase da vida em uma linguagem clara, informativa e acessível ao público geral e especializado”, explica Jéssica Levy, pesquisadora do IO-USP e uma das organizadoras da obra.

O livro está disponível gratuitamente em formato digital pelo Portal de Livros Abertos da USP USP/Reprodução

Cartilha-resumo

Para ampliar o alcance das informações científicas e facilitar sua aplicação no dia a dia, foi elaborada uma cartilha-resumo, voltada ao público em geral. De forma concisa e ilustrada, o material apresenta o conceito de pescado, sua composição, recomendações de consumo e principais benefícios à saúde. Jéssica explica que a cartilha, assim como o livro, tem como objetivo apoiar decisões informadas e estimular uma relação mais saudável com o pescado.

Entre as inovações do projeto está o lançamento do gibi ilustrado "Turma do Peixoto", uma publicação lúdica criada para promover a educação alimentar infantil. Com linguagem leve, personagens carismáticos e ilustrações coloridas, o gibi apresenta um grupo de animais falantes que descobrem, juntos, os benefícios do pescado para a saúde humana, como mais energia, concentração e crescimento saudável. A história termina em uma grande confraternização, com receitas e pratos à base de peixes e frutos do mar.

“Mais do que informar, o gibi quer inspirar atitudes. Ele transforma as crianças em protagonistas da mudança, incentivando que elas mesmas sejam agentes de transformação nos seus lares e comunidades”, destaca Cristiane Neiva, coordenadora de comunicação do Núcleo de Pesquisa Pescado para Saúde e diretora do Instituto de Pesca.

Os materiais já começaram a ser distribuídos em ações presenciais, oficinas, eventos científicos e atividades com crianças.

* Com informações do Núcleo de Pesquisa Pescado para Saúde.