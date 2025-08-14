Flipar
Maiores consumidores de bacalhau não pescam o peixe
Acontece que, na verdade, a palavra bacalhau não representa uma única espécie, mas sim um grupo de espécies. Foto: Hans-Petter Fjeld - Wikimedia Commons
Segundo o Conselho Federal de Medicina Veterinária brasileiro, são três as principais espécies de bacalhau no Brasil: do Porto ou Cod (foto); do Pacífico; e da Groenlândia. Foto: Wilhelm Thomas Fiege/Wikimédia Commons
O mais comum é que essas espécies de bacalhau sejam encontradas nas águas geladas da Noruega, Rússia, Islândia, Canadá e Alaska. Foto: Divulgação Museu Nord
E para você que pensou "mas e Portugal?", aqui vai outra surpresa: nenhum peixe da família do bacalhau é pescado no país da Península Ibérica! Foto: Reprodução de Rede Social
No entanto, embora o peixe não seja encontrado em suas águas, Portugal consome cerca de 20% de todo o bacalhau mundial. Foto: domínio público
Cada português consome, em média, 15 kg de bacalhau por ano. O segundo maior consumidor mundial é o Brasil, apesar de também não contar com esses peixes em suas águas. Foto: Youtube Canal SBT
Historicamente, o bacalhau ganhou popularidade devido à sua facilidade de conservação quando salgado e seco, um método usado desde a época dos vikings e consolidado pela indústria pesqueira ao longo dos séculos. Foto: Happolati /Wikimédia Commons
Segundo a BBC, ao longo do século 14 a Marinha lusitana descobriu que o processo de conservação por salga e secagem estenderia a durabilidade do bacalhau por anos nos porões dos navios. Foto: Reprodução do Facebook Bacalhau da Noruega
Nessa Ã©poca, navegadores europeus, como os portugueses e espanhÃ³is, precisavam de alimentos durÃ¡veis durante longas viagens marÃtimas. Foto: mo eid pexels
Esse método não só preservava o peixe por meses como também intensificava seu sabor. Foto: Reprodução do facebook Bacalhau da Noruega
Com o passar dos anos, o bacalhau tornou-se essencial em dietas europeias, especialmente durante períodos de jejum religioso, como a Quaresma, devido à proibição do consumo de carne vermelha em várias tradições cristãs. Foto: Reprodução do Youtube
O bacalhau é um alimento versátil e base de uma infinidade de pratos. Na Espanha, o bacalao al pil-pil é uma iguaria famosa. Foto: Reprodução do Youtube
Em Portugal, é frequentemente dito que existem mais de 1001 receitas com bacalhau, incluindo clássicos como o bacalhau à brás (foto), bacalhau à Gomes de Sá e o bacalhau com natas. Foto: Flickr mangocyborg
Já no Brasil, o bacalhau se popularizou por meio de influências lusitanas e é figura certa em festas como a Páscoa e o Natal, sendo protagonista em pratos como a bacalhoada e o tradicional bolinho frito. Foto: Maria Célia Festas - Flickr
A pesca do bacalhau, no entanto, tem enfrentado desafios ao longo dos anos devido à sobrepesca, especialmente no Atlântico Norte. Foto: Reprodução do Facebook
Medidas de controle e políticas sustentáveis têm sido implementadas para proteger as populações desse peixe tão apreciado. Foto: flickr - NTNU, Faculty of Natural Sciences
Hoje, é comum encontrar bacalhau de origem certificada, assegurando práticas pesqueiras responsáveis. Foto: flickr - Sharon Hahn Darlin
Além de seu papel na culinária, o bacalhau é uma fonte rica em nutrientes. É uma proteína magra, rica em ácidos graxos ômega-3, vitaminas A e D, além de minerais como fósforo e selênio. Foto: Wilhelm Havang(nl)
Além disso, o óleo de fígado de bacalhau costuma ser usado em suplementos devido às suas propriedades benéficas para a saúde. Foto: Flickr Cuas Photo
