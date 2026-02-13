Carnaval: o cuidado além da fantasia das crianças

O carnaval e as festinhas infantis despertam a criatividade: super-heróis, princesas e animais coloridos ganham vida no rosto dos pequenos. No entanto, o que parece ser apenas uma diversão inocente pode se tornar um pesadelo para a pele delicada e, principalmente, para os olhos das crianças.

Diferente dos adultos, a pele da criança é mais fina e possui uma barreira de proteção em desenvolvimento. Na região dos olhos, o risco dobra. O uso de maquiagens comuns com excesso de corantes ou glitters inadequados pode causar irritações, riscar a córnea (membrana transparente que cobre a parte frontal do olho) e até mesmo desencadear conjuntivite alérgica ou tóxica.

Quem faz o alerta é a oftalmopediatra e chefe do setor de pediatria do H.Olhos, Márcia Ferrari. A médica reforça que “a maquiagem deve ser sempre infantil e o uso nas crianças só é autorizado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) a partir dos três anos de idade. Além disso, a aplicação deve ser feita o mais distante possível dos olhos, sem exagerar na quantidade e com a supervisão de um adulto”.

Para garantir a folia sem irritação, a oftalmopediatra recomenda escolher produtos indicados para as crianças e dá algumas dicas:

- À base de água: são mais fáceis de remover, evitando o uso de demaquilantes químicos agressivos, ou utilizar shampoo infantil

- Maquiagem infantil com registro: verifique se o produto é aprovado pela Anvisa e se é específico para a faixa etária

- Glitter biodegradável: partículas de plástico de glitters comuns são cortantes; versões específicas para cosméticos são mais seguras

- Produtos hipoalergênicos: formulados para minimizar riscos de alergias

Antes de aplicar a maquiagem no rosto, é importante passar um pouco do produto no braço da criança e aguardar 30 minutos para ver se há reação. Outro cuidado é remover suavemente com algodão úmido ou lenços umedecidos depois que a brincadeira terminar. Isso garante uma boa noite de sono, sem o risco de alergias, dermatites ou irritações nos olhos.

Márcia Ferrari reforça ainda que os acessórios também exigem vigilância. “Sprays de espuma, muito usados no carnaval, estão entre os maiores vilões dos prontos-socorros oftalmológicos. Esses produtos geralmente contêm substâncias que, em contato com os olhos, podem causar queimaduras químicas na superfície ocular. O sintoma é imediato: ardência intensa, vermelhidão e visão embaçada”.

A médica explica o que fazer se os olhos forem afetados por espuma de carnaval ou maquiagem:

- Lave imediatamente: utilize soro fisiológico ou água corrente fria em abundância. A lavagem deve durar pelo menos 15 minutos para garantir a remoção de resíduos químicos

- Não esfregue: o ato de esfregar pode espalhar o produto químico ou fazer com que partículas de glitter risquem a córnea

- Posição correta: incline a cabeça para o lado do olho afetado (para que a água corra do nariz para fora), evitando que o produto contamine o outro olho

- Remova lentes: se a criança ou adolescente usar lentes de contato, retire-as imediatamente.

- Busque atendimento: procure a emergência oftalmológica em caso de visão turva ou embaçada que não melhora após a lavagem, dor intensa e persistente, sensibilidade à luz, sensação de areia nos olhos ou pupilas de tamanhos diferentes após o impacto.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Vale lembrar que a diversão só é completa quando a saúde está protegida. Orientar a criança a evitar coçar os olhos, lavar sempre as mãos e nunca compartilhar a maquiagem, óculos ou objetos de uso pessoal é fundamental para prevenir contaminações. Com um pouco de cuidado e o uso dos produtos certos, os pequenos poderão brincar o carnaval com segurança e o brilho nos olhos será apenas de alegria."