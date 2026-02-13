Sete deslizes proibidos no carnaval

Na hora da folia, a sensação é de que tudo pode. Mas não é bem assim. Para aproveitar o carnaval com saúde e disposição, alguns cuidados simples fazem toda a diferença e ajudam a evitar imprevistos. Para o médico nutrólogo, fellow da The Obesity Society – TOS (EUA), e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN), Durval Ribas Filho, a regra número um é equilíbrio - na comida, na bebida e no sono - para não cometer erros básicos que colocam em risco a saúde e podem acabar com a festa antes do Momo ir embora.

Não caia nessas armadilhas

- Não se alimentar antes de sair de casa: é um cuidado preventivo, pois comer não faz parte da folia para muita gente. Consuma uma refeição leve, rica em proteínas magras e carboidratos, com muitos vegetais, legumes e frutas frescas, e já chegue com fôlego na brincadeira.

- Comer demais na folia: pode não trazer o efeito esperado e ainda provocar um maior esforço do organismo para absorver toda a energia, resultante do consumo em excesso, principalmente de alimentos ricos em gordura, carboidratos e bebidas alcoólicas. Evite alimentos ultraprocessados.



- Esquecer de beber água: leve sua garrafinha e deixe-a sempre cheia e, se possível, consuma água de coco. O ideal é ingerir água em intervalos médios de duas horas, em porções de 300 ml ou se a sede chamar. Uma boa hidratação é essencial para limpar o organismo e contribuir para evitar desequilíbrios entre os órgãos e inchaços.



- Não ir ao banheiro: na empolgação, o que menos se quer é parar para ir ao banheiro. Mas é importante não reter urina por muito tempo, pois isso pode acarretar sérios problemas de saúde urinária, intensificados pelo calor e pela desidratação, comum quando se bebe mais álcool do que água. É preciso liberar as toxinas.



- Exagerar na dose: o álcool é metabolizado principalmente pelo fígado. O excesso pode provocar uma intoxicação aguda e sistêmica, causando os sintomas da famosa ressaca, como desidratação, cansaço e dores de cabeça. A ideia não é se privar, mas ter cautela, pois os exageros podem gerar danos ao organismo. A dica é intercalar a ingestão de bebidas alcoólicas com água. Não dirija alcoolizado.



- Deixar de lado os medicamentos: tomar remédios na hora certa, durante a folia, é um desafio. Mas arrume um espaço na bolsa para sua medicação, em especial as de uso habitual para doenças como diabetes e hipertensão. Elas podem garantir seu bem-estar e mais tempo de diversão. Atenção: verifique se o seu remédio pode interagir com bebidas alcoólicas.



- Não estar atento por onde pisa: ninguém está livre de uma queda, principalmente no carnaval de rua, por conta de desníveis e buracos. Por isso, cuidado. Escolha sapatos fechados e antiderrapantes, que proporcionam maior estabilidade. Palmilhas acolchoadas também podem amenizar o impacto de horas de folia e melhorar o equilíbrio.