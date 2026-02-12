Cirurgia plástica e carnaval: cuidados para um pós-operatório seguro

Com a chegada do carnaval, muitos pacientes que passaram recentemente por cirurgia plástica e já receberam alta médica se perguntam como aproveitar o período sem comprometer a recuperação. Embora a liberação permita retomar parte da rotina, o pós-operatório segue sendo uma fase sensível e decisiva para a saúde, a cicatrização e a durabilidade dos resultados.

Durante a folia, o corpo costuma ser exposto a condições que exigem atenção extra, como altas temperaturas, maior exposição solar, longos períodos em pé, esforço físico prolongado e mudanças na alimentação e na hidratação. Esses fatores, quando associados, podem interferir no processo de recuperação e aumentar o risco de intercorrências.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) reforça a importância de escolhas conscientes durante o carnaval e reúne orientações de especialistas para ajudar pacientes a atravessar esse período com mais segurança, sem abrir mão do cuidado com a saúde e os resultados do procedimento.

Atenção redobrada no pós-operatório

A combinação de desidratação, exposição solar intensa, esforço excessivo e contato físico em grandes aglomerações pode favorecer complicações como aumento do inchaço, alterações na cicatrização, infecções e desconfortos prolongados. Por isso, a atenção deve ser redobrada, mesmo para pacientes já liberados para retomar atividades leves.

“Se você realizou uma cirurgia plástica recentemente e já teve alta do seu médico, a boa notícia é que pode, sim, aproveitar o carnaval. No entanto, é fundamental lembrar que a recuperação é uma fase contínua e tão importante quanto o procedimento em si para garantir resultados duradouros e a sua saúde”, afirma a fisioterapeuta especializada em tecidos cicatriciais, Mariane Altomare.

Ela ressalta que o ritmo intenso da folia pode interferir negativamente na recuperação. “Mais calor, longas horas em pé, maior exposição solar e esforço físico excessivo podem sabotar o pós-operatório. Complicações como inchaço prolongado, alterações na cicatrização e infecções podem surgir se os cuidados forem negligenciados”, alerta a especialista.

Checklist de carnaval

Mariane destaca cuidados para atravessar o período com mais segurança:



• Manter o acompanhamento fisioterapêutico: o fisioterapeuta é o profissional responsável pela recuperação funcional e deve orientar, de forma individualizada, o que pode ou não ser feito em cada fase



• Proteção solar adequada: o uso de protetor solar nas cicatrizes e áreas expostas é indispensável, além de evitar horários de pico



• Hidratação constante: a água é essencial para evitar o inchaço e manter o organismo funcionando adequadamente



• Moderação nos movimentos: dançar intensamente, correr ou realizar esforços só devem ocorrer com liberação profissional

“A beleza que dura é aquela que é bem cuidada. Curta o carnaval com consciência e celebre sua nova fase com segurança”, reforça a fisioterapeuta.

Nutrição: aliada no pós-operatório

A quebra de rotina típica do carnaval, com mudanças no sono, na alimentação e nos cuidados com a saúde, pode prejudicar a recuperação pós-operatória. De acordo com a cirurgiã plástica Cynthia Rojas, membro titular da SBCP, o consumo de álcool merece atenção especial.

“A cicatrização é um processo que demora meses. As calorias do álcool e as alterações metabólicas que ele provoca podem comprometer a cicatrização e favorecer o ganho de peso. Além disso, o álcool não hidrata; pelo contrário, contribui para a desidratação”, explica.

A especialista ressalta que a hidratação adequada é fundamental e que nem todo líquido cumpre esse papel. Refrigerantes não contam como hidratação e, assim como alimentos muito salgados ou com conservantes, podem aumentar o inchaço e o desconforto. Nesse período, chás, águas saborizadas geladas e drinks sem álcool são alternativas mais indicadas.

Segundo a médica, a alimentação também influencia diretamente a qualidade da cicatrização. O excesso de açúcar deve ser evitado, pois prejudica a formação do colágeno, essencial para as cicatrizes. O consumo adequado de proteínas não deve ser negligenciado, e os peixes são uma boa opção em dias quentes, desde que preparados sem fritura.

Cynthia lembra ainda que o trauma cirúrgico e o uso de antibióticos podem alterar a saúde intestinal, tornando a alimentação equilibrada e a hidratação ainda mais importantes.

Ela reforça que o pós-operatório não é momento para dietas restritivas nem para pular refeições. “Manter bons hábitos, hidratar-se corretamente e fazer escolhas conscientes permitem aproveitar o carnaval com mais disposição, sem comprometer a recuperação e os resultados da cirurgia."