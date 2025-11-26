Assine
SEM INCÔMODO

Cirurgia de nariz sem dor e sem cortes? É possível e transforma a vida

A septoplastia por vídeoendoscopia corrige desvio de septo, alivia sinusite e cefaleia e permite voltar à rotina em poucos dias

Repórter
26/11/2025 18:00

Septoplastia melhora a respiração, reduz crises de sinusite e cefaleia, corrige pequenas alterações externas do nariz e ajuda a prevenir deformidades futuras
Septoplastia melhora a respiração, reduz crises de sinusite e cefaleia, corrige pequenas alterações externas do nariz e ajuda a prevenir deformidades futuras crédito: Freepik

Muita gente não sabe, mas é possível corrigir problemas respiratórios no nariz sem cortes, sem hematomas e praticamente sem dor. A septoplastia moderna, feita por vídeoendoscopia, promete exatamente isso, mudando a vida de quem sofre com dificuldade para respirar ou dores de cabeça recorrentes.

A septoplastia é indicada para quem tem desvio de septo (a cartilagem e os ossos que dividem as cavidades nasais) e sofre com obstrução nasal, sinusites de repetição ou cefaleias frequentes. “Quando o septo está muito tortuoso, pode causar todos esses sintomas. A cirurgia corrige a deformidade e melhora significativamente a qualidade de vida”, explica o otorrinolaringologista do Hospital Paulista, Fabiano Brandão.

A novidade está na técnica moderna por vídeoendoscopia. Diferente das cirurgias tradicionais, ela é precisa, menos invasiva e tem menor índice de recidiva. Resultado: recuperação rápida, sem marcas roxas no rosto e com mínimo desconforto.

O pós-operatório também é simples. O retorno ao trabalho presencial acontece entre três e cinco dias; atividades físicas leves em duas semanas; exercícios mais pesados em até 30 dias. Para viagens de avião, já é seguro voar após cerca de dez dias.

Além de melhorar a respiração, a septoplastia reduz crises de sinusite e cefaleia, corrige pequenas alterações externas do nariz e ajuda a prevenir deformidades futuras. Para quem tem dificuldades respiratórias, é quase como ganhar um “nariz novo” sem cirurgia plástica e sem sofrimento, como resume o médico.

