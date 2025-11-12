Bati o nariz com tudo! O que devo fazer?

Estudos indicam que as fraturas nasais representam até 58% das fraturas faciais atendidas em serviços de emergência, sendo a principal lesão entre os ossos da face. Esses dados destacam a importância de reconhecer os sinais de alerta e buscar atendimento médico adequado após um impacto no nariz.



Segundo o otorrinolaringologista do Hospital Paulista, Marcelo Barretto, é fundamental avaliar a gravidade do trauma. “Se houver dor intensa, sangramento, inchaço, hematomas ou alterações na forma do nariz, como tortuosidade ou deslocamento, é preciso procurar atendimento médico sem demora. O exame clínico identifica possíveis fraturas e, em alguns casos, a tomografia dos seios da face confirma a suspeita e ajuda a planejar a intervenção adequada”, explica.





O especialista alerta ainda para o chamado "prazo de ouro" para a redução de fraturas. Quando os ossos nasais estão desalinhados, o reposicionamento deve ser feito o quanto antes. O procedimento pode ser realizado no centro cirúrgico e, se o osso já tiver consolidado parcialmente, pode ser necessária uma rinoplastia reparadora, mais complexa. “Quanto mais rápido o atendimento, melhor o resultado, tanto do ponto de vista funcional quanto estético”, afirma Marcelo Barreto.



As fraturas nasais podem afetar a respiração e, em alguns casos, até o olfato. “A obstrução nasal pode ser temporária, por causa do edema, ou permanente, quando há alteração estrutural. Lesões no nervo olfatório também podem gerar alterações irreversíveis, embora seja mais comum a perda temporária do olfato”, explica. O especialista lembra ainda que o impacto estético, especialmente em crianças, pode trazer prejuízos à autoestima, podendo inclusive resultar em bullying.

Pancadas recorrentes, comuns em esportes de contato, aumentam os riscos. “Futebol, basquete, lutas… em todos esses casos há possibilidade de trauma nasal. Mas isso não significa que se deve deixar de praticar esportes. Cada situação precisa ser avaliada individualmente, considerando histórico de fraturas, cirurgias anteriores e os objetivos do paciente. Um osso que já fraturou fica mais suscetível a novo trauma, e pacientes que passaram por rinoplastia exigem cuidado redobrado”, explica o médico.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia





O especialista reforça que, além de tratar traumas, a avaliação com um otorrinolaringologista pode beneficiar atletas que apresentam condições que afetam a respiração e a performance. Fraturas nasais podem parecer incidentes comuns, mas a falta de cuidado pode trazer consequências duradouras para saúde e aparência. O alerta é claro: quanto antes houver intervenção médica, melhores serão os resultados.