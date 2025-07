Perdeu o olfato? "Fisioterapia" do nariz pode ser a solução

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Você já imaginou ter que reaprender a sentir cheiros? Para muitas pessoas que perderam parcialmente ou totalmente o olfato – condição conhecida como hiposmia ou anosmia –, essa é uma realidade que vai além do simples incômodo de não sentir o aroma do café ou o perfume preferido. E a boa notícia é que, sim, há como reabilitar esse sentido. A solução pode estar em uma prática curiosa e, até pouco tempo atrás, pouco conhecida: o treinamento olfativo.



Parece coisa de terapia alternativa, mas trata-se de um método com base científica sólida, defendido por especialistas como o otorrinolaringologista do Hospital Paulista, Alexandre Yakushijin Kumagai. "O treinamento olfativo é uma forma estruturada de reabilitação sensorial. É como uma fisioterapia para o nariz", explica o médico.

Como funciona?



A prática consiste em cheirar conscientemente quatro odores diferentes, duas vezes ao dia, por no mínimo 12 semanas. Os aromas mais utilizados nos protocolos científicos são rosa, limão, cravo e eucalipto – sempre por meio de óleos essenciais. A exposição repetitiva ajuda o cérebro a "reaprender" a processar os cheiros.



Por trás desse reaprendizado está a neuroplasticidade – a capacidade do cérebro de se adaptar e criar novas conexões neurais. Estudos de imagem funcional mostram que, após semanas de treinamento, áreas cerebrais ligadas ao olfato, como o córtex orbitofrontal e o giro parahipocampal, voltam a ser ativadas.

A técnica é recomendada oficialmente por diretrizes internacionais, como a EPOS 2020 e o International Consensus Statement on Olfaction Dysfunction (2023).



Para quem é indicado?



O treinamento olfativo é especialmente eficaz em casos de perda de olfato após infecções virais – como as provocadas pela COVID-19, por exemplo. Mas também pode ajudar em outras condições, como traumatismo craniano leve, rinite alérgica controlada, envelhecimento e até em doenças neurodegenerativas, como Parkinson e Alzheimer (nestas, como suporte, não como cura).

E mesmo quem convive com a hiposmia há muito tempo pode se beneficiar. "O ideal é começar o quanto antes, mas mesmo pacientes com perda persistente há mais de um ano podem apresentar melhora", afirma o especialista.





Cuidado com os tutoriais



Com a popularização do tema nas redes sociais, muitos pacientes tentam fazer o treino olfativo por conta própria. Um erro, alerta o médico. “Nem toda perda de olfato é causada por vírus. Pode ser algo muito mais sério, como tumores, rinossinusites crônicas, doenças neurológicas ou até deficiências hormonais”, explica.

Além disso, o uso de odores não validados ou o diagnóstico errado podem atrasar tratamentos e comprometer a recuperação. O recomendado é sempre procurar um otorrinolaringologista, que pode indicar exames como endoscopia nasal, testes específicos de olfato (como o UPSIT ou o Sniffin’ Sticks) e, em alguns casos, tomografia ou ressonância magnética.





Alerta de doenças graves



A hiposmia, apesar de parecer um sintoma leve, pode ser o primeiro sinal de condições mais preocupantes. Entre elas, doenças neurodegenerativas, infecções fúngicas em imunodeprimidos e até tumores na base do crânio, como estesioblastoma. Por isso, o ideal é procurar um especialista sempre que a perda de olfato durar mais de duas a quatro semanas, principalmente se não estiver relacionada a gripes ou resfriados.



A ciência já mostrou que o olfato pode ser treinado, assim como um músculo. E isso abre caminho para uma forma segura e eficaz de reconquistar um dos sentidos mais subestimados do corpo humano. Mas o segredo, segundo os especialistas, está na orientação médica correta, na disciplina e – por que não? – na esperança de voltar a sentir o mundo com todos os seus aromas.

