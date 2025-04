Enquanto o céu escurece, mãe e filha se preparam para sair de casa e começar o dia. O que parecia ser apenas uma manhã chuvosa se transforma em uma experiência de encantamento e descoberta. Escrito e ilustrado por Clara Gavilan, “O tempo lá fora" revela a magia escondida nos gestos cotidianos, e convida cada pessoa a desacelerar, contemplar a beleza dos detalhes e se reconectar com o essencial.



A mãe está preocupada com o projeto que precisa finalizar no trabalho, as dezenas de e-mails acumulados, qual é o ônibus mais rápido para chegar à reunião e no tênis furado da filha. Do outro lado, a menina só quer saber se dá para engarrafar o cheiro da chuva, e por que sente o vento nas bochechas, se ele é invisível? A partir dos diálogos entre as duas e de ilustrações em aquarela, Clara Gavilan costura uma narrativa que questiona o contraste entre a urgência da vida adulta e a capacidade infantil de viver o presente sem pressa, com ternura.



O enredo reforça que o tempo nem sempre é o mais importante: também vale a pena se deixar levar pelo ritmo leve da infância, e se molhar em poças d’água de vez em quando. Mãe de Lucas e Alice, a escritora mostra a sensibilidade e a poesia de quem conhece de perto o desafio de acompanhar a espontaneidade dos pequenos, mesmo quando o mundo parece acelerado demais para isso.



“Desde que meus filhos nasceram, estou sempre dividida entre chegar aos compromissos a tempo e respeitar o tempo deles”, conta.



Mais do que uma história sobre a relação entre mães e filhas, “O tempo lá fora” é um lembrete para seguir enxergando a vida pelos olhos curiosos de uma criança. Publicado pela VR Editora, o livro tem recomendação para leitores de 5 a 8 anos, mas também pode ser lido em família.

Serviço

• Livro: O tempo lá fora

• Autora: Clara Gavilan

• Editora: VR Editora

• Páginas: 54

• Preço: R$ 79,90 (físico)

• Onde encontrar: https://www.vreditora.com.br/; Amazon