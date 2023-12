O nariz possui um grande impacto na auto percepção corporal, pois se encontra no centro da face, sendo uma região sempre exposta e de aspecto tridimensional

A Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica Estética (Isaps) divulgou, em setembro deste ano, que pessoas de 18 a 34 anos são as que mais buscam pelo procedimento. Além disso, de acordo com esse levantamento, a rinoplastia é uma das cirurgias plásticas mais procuradas em todo o mundo - sendo que, em 2022, foram feitas 109.230 rinoplastias no Brasil. Mas será que faz sentido realizar uma cirurgia para conquistar o tão sonhado nariz perfeito? O formato pode se adequar a qualquer tipo de rosto?



“O nariz perfeito é aquele que faz com que a pessoa respire bem, tenha boa função e não incomode esteticamente o dono. Se a pessoa não tem queixa e não se incomoda: o nariz dela é perfeito e não é necessário mexer para ficar mais arrebitado, mais fino ou com outra aparência”, destaca o cirurgião plástico Sérgio Furtado. Segundo ele, o formato e cada proporção facial podem se encaixar em um tipo de nariz de forma mais harmônica, “mas isso não quer dizer que será a melhor alternativa, que é o que vai deixar a pessoa mais feliz”, afirma o médico.

Homem Vitruviano

A ideia do rosto e corpos perfeitos não é recente. O Homem Vitruviano, desenhado por Leonardo da Vinci em 1490, já tinha como foco o ideal clássico de beleza, equilíbrio, harmonia das formas e perfeição das proporções. Ele demonstra a simetria básica do corpo humano, envolvido no universo como um todo. “A questão é que, na vida real, essa simetria não existe”, lembra Furtado.



Dessa forma, quem busca por perfeccionismo acaba se frustrando. E esse é um sinal de que o paciente não está procurando algo melhor para si, mas sim ser melhor que os outros. “Dessa forma, fica se comparando com outras pessoas e pode ser que, por um tempo, ache o nariz perfeito e fique encantado com o resultado”. Porém, em algum momento, vai questionar se o de um terceiro não está melhor que o dele.



“Sempre reforço para meus pacientes que a ideia de que existe um resultado perfeito não vai deixá-lo feliz. E que, muitas vezes, por conta dos filtros das mídias sociais, a própria sociedade acaba se baseando em estereótipos irreais”, explica Sérgio.



Tridimensional

O nariz possui um grande impacto na auto percepção corporal, pois se encontra no centro da face, sendo uma região sempre exposta e de aspecto tridimensional. A cirurgia pode alterar o formato e corrigir erros tanto estéticos, quanto funcionais, que podem causar problemas respiratórios. "Geralmente, indico realizar uma cirurgia para correção dos dois problemas, pois, muitas vezes, defeitos estéticos também causam alterações funcionais no nariz".



Segundo Furtado, ele recebe muitos relatos de pessoas que recuperaram sua autoestima, melhoraram a postura e autoconfiança após a cirurgia de rinoplastia. “Quando algo em nós não nos agrada, nos sentimos incomodados e sonhamos em ser diferentes. É como se todo o contexto da nossa vida girasse em torno daquela insatisfação”, ressalta.

O cirurgião explica que, no consultório, sempre faz um alinhamento em relação às expectativas do paciente, ouvindo com atenção sobre o que seria "o nariz ideal" na visão do paciente. “Após esse momento, apresento a melhor abordagem para atingir um resultado satisfatório. Muitas vezes, a ideia de nariz que o paciente tem e deseja em seu rosto, não é a melhor opção para que essa tão desejada e sonhada harmonia ocorra”, afirma.



Por fim, o ele destaca que o nariz perfeito é aquele que harmoniza perfeitamente com seus traços e características, promovendo um equilíbrio da face como um todo, e aquele que não incomoda o dono. “Basta isso para o paciente ficar feliz com o resultado do procedimento ou mesmo, desistir de operar, ao enxergar em si a beleza que procurava exteriormente”.