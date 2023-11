Salões de beleza estão cada vez mais se aperfeiçoando para trazer experiências e processos diferenciados em prol da saúde dos fios. Nos salões, os cabeleireiros também chamados de hair stylists são os responsáveis pelo cuidado especial com os fios, e outros profissionais que também estão ganhando espaço são os tricologistas. A especialidade, como o próprio nome já diz, estuda os fios capilares, como sua estrutura, aspectos, problemas, entre outros. Apesar de popularizada recentemente, a tricologia surgiu no século 20, na Inglaterra. Tricologista e hair stylist do salão Fil Hair & Experience, Marina Marques explica que a tricologia funciona para tratar as disfunções do couro cabeludo e fios. A avaliação capilar é feita com o uso de um dermatoscópio. O aparelho consegue identificar problemas de forma rápida, indolor e não invasiva.

A especialista ressalta a importância de ter cada vez mais profissionais de tricologia dentro dos salões, pois cada um deles pode trabalhar de forma multidisciplinar em prol do bem-estar capilar. “Cuidamos da saúde e os cabelos são um espelho da saúde. Dependendo da avaliação do profissional, podemos avaliar patologias que não podemos tratar, orientando o cliente a procurar médicos especialistas”, explica.

Sinais: quando procurar um tricologista

Inúmeros problemas capilares podem indicar que algo não está certo com a saúde dos fios, como sinais de calvície, caspa, coceira, afinamento dos fios, ardor no couro cabeludo, cabelos fracos, porosos, opacos, demorando a crescer, descamação, fungos, infecções, queda de cabelo, entre outros.

A tricologista afirma que os resultados de unir as duas especialidades são ótimos para os cabelos, contribuindo principalmente para uma boa saúde do couro cabelo e dos fios. “Os resultados são excelentes. Unimos forças para deixar os fios saudáveis e bonitos. Mas é importante que esses profissionais também tenham parcerias com dermatologistas para problemas mais complexos que não podem ser sanados no salão”, explica.