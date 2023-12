No auge da temporada de verão, muitas pessoas optam por fazer cirurgias plásticas para aprimorar a aparência e a autoestima. Contudo, é crucial adotar alguns cuidados especiais durante a recuperação, especialmente sob o sol escaldante da estação.

Daniel Botelho, cirurgião plástico e especialista em contorno corporal, compartilha cinco dicas para ter uma recuperação mais rápida e segura dos procedimentos estéticos nesse época do ano:

1 - Proteção solar é prioridade:

"Com os raios ultravioleta intensos do verão, a exposição ao sol pode comprometer a cicatrização e causar danos à pele sensível pós-cirúrgica. É fundamental utilizar protetor solar de amplo espectro, com fator de proteção elevado, e evitar a exposição direta aos raios solares. Chapéus e roupas que cubram a área operada também são aliados importantes na preservação da integridade da pele".

2 - Hidratação constante:

"O calor do verão pode resultar em desidratação, tornando a hidratação um elemento crucial na recuperação pós cirúrgica. Manter-se bem hidratado contribui para a regeneração celular e minimiza o inchaço, proporcionando uma recuperação mais confortável e eficaz. Ingerir água regularmente é essencial, evitando bebidas que possam comprometer a hidratação, como álcool e cafeína".

3 - Alimentação balanceada:

"Uma alimentação equilibrada desempenha papel fundamental na recuperação pós-cirúrgica. Optar por alimentos ricos em nutrientes, vitaminas e minerais favorece a regeneração celular, fortalece o sistema imunológico e acelera a cicatrização. Frutas, vegetais, proteínas magras e grãos integrais são escolhas acertadas, enquanto alimentos processados e ricos em sal devem ser evitados".

4 - Evitar atividades extenuantes:

"No calor do verão, a tentação de aproveitar atividades ao ar livre pode ser grande, mas é crucial evitar esforços excessivos durante a recuperação. Atividades físicas intensas podem comprometer a cicatrização e aumentar o risco de complicações. É recomendável seguir as orientações médicas, optando por atividades leves e gradualmente retomar a rotina normal conforme a aprovação do cirurgião plástico".

5 - Consultas de acompanhamento:

"O acompanhamento médico é imprescindível para assegurar uma recuperação eficiente. Agendar e comparecer às consultas de acompanhamento com o seu cirurgião plástico permite monitorar de perto a evolução do pós-operatório e ajustar o plano de recuperação conforme necessário. Qualquer desconforto, inchaço excessivo ou sinais de infecção devem ser prontamente comunicados ao profissional de saúde".

Seguindo essas cinco dicas fundamentais, os pacientes que passaram por cirurgia plástica no verão podem desfrutar de uma recuperação mais rápida, minimizando riscos e otimizando os resultados estéticos desejados. A atenção aos cuidados pós-operatórios é essencial para garantir uma recuperação mais rápida e segura, mesmo sob o calor intenso da estação.

Outra dica é escolher o seu cirurgião plástico com sabedoria: “É preciso optar por um profissional experiente e qualificado para diminuir as chances de qualquer intercorrência no pós-operatório e também é de extrema importância seguir todas as orientações do seu médico à risca para garantir uma recuperação", avisa Daniel Botelho.