Snacks com pasta de amendoim são uma opção nutritiva para o lanche escolar

Após o período de férias, preparar a lancheira para as aulas pode ser um desafio de criatividade. Muitas vezes, as opções encontradas nas cantinas se resumem a alimentos com alto percentual de gordura e baixo teor nutricional.

Para manter uma alimentação saudável mesmo fora de casa, incrementar as refeições e priorizar snacks que contenham ingredientes nutritivos é a chave. E um alimento aliado é a pasta de amendoim, que combina gorduras boas, proteínas e micronutrientes a cada porção.

Vinda de uma oleaginosa naturalmente rica em nutrientes, ela oferece uma combinação interessante de vitaminas B3 e B6, magnésio, fósforo, potássio e zinco; gordura boa, proteína e fibras, elementos que ajudam a manter o corpo saciado por mais tempo.

Opções de snacks que agregam a pasta de amendoim também funcionam como combustível rápido, sem depender de preparações elaboradas. "A pasta de amendoim é uma preparação completa que apoia diferentes objetivos e funciona bem em várias fases da vida", explica Isa Lacerda, nutricionista parceira Dr. Peanut.

Segundo a nutricionista, o que precisa de atenção são as quantidades. "Uma criança não precisa de grandes quantidades de pasta de amendoim – até porque, pelo mesmo motivo, ela não precisa de muita proteína."

Como incluir no dia a dia?



Isa ressalta que as crianças têm necessidades diferentes e precisam ajustar a porção conforme a fase da vida. Por isso, a recomendação é acrescentar uma quantidade controlada no pão do café da manhã, lanches ou sobremesa.

No café da manhã, a nutricionista sugere um pão com pasta de amendoim, banana fatiada, canela e um fio de mel, que podem ser colocados na airfryer por 5 minutos a 180 graus. "Começar o dia com essa refeição dará energia e saciedade para a criança logo nas primeiras horas de aulas."

Para o almoço, a pasta de amendoim pode se tornar um molho ao ser misturada com shoyu, limão e um pouco de água. Ele pode ser usado, por exemplo, em uma salada. Isa dá a ideia de misturar macarrão integral cozido e frango grelhado, além de alface, tomate cereja, pepino e rúcula.

Como sobremesa, é possível combinar a pasta de amendoim a uma fruta – maçã, uva ou outra fruta da época.

Para o lanche da escola, a Isa também recomenda uma fruta e uma barrinha. "É uma ótima opção de consumo no meio da tarde, se o seu filho passa o dia inteiro na escola e você deseja evitar as opções da cantina."

"Priorizando snacks desenvolvidos em opções zero açúcar, essas combinações são pensadas para atrair o paladar das crianças", comenta a nutricionista.