Com o fim das férias, a rotina de preparar a lancheira para os filhos, seja para o intervalo das aulas ou como lanche da tarde, retorna na vida dos pais. O desafio é montar uma lancheira que contenha variedade de alimentos saudáveis e nutritivos. Para facilitar essa tarefa, a nutricionista especializada em nutrição do bebê, da criança e do adolescente e pesquisadora do Instituto PENSI - Hospital Infantil Sabará, em São Paulo, Priscila Maximino, preparou dicas para ajudar os pais a preparar a lancheira ideal para manter uma dieta saudável e completa, a partir das necessidades e dos hábitos de cada criança.







Variedade

A lancheira nutritiva e equilibrada deve considerar a idade da criança, suas atividades e a rotina de horários de cada refeição. Por exemplo, uma fruta pode ser o suficiente para o lanche da manhã de crianças que tomam o café da manhã antes de ir para a escola.





Em contrapartida, crianças que não se alimentam logo quando acordam e vão para a escola precisam de mais energia no intervalo, portanto, mais alimentos. “Neste caso, é importante usar um alimento de cada grupo, incluindo um alimento do grupo dos vegetais, como frutas, cenoura, brócolis ou qualquer outro vegetal que a criança goste. Também é possível incluir proteínas (como iogurte e queijos), cereais (como aveia, pães em geral e cereais de milho), além de uma fonte de hidratação (como água, chás e sucos integrais)”, afirma a nutricionista.







Frutas

As melhores frutas para colocar na lancheira são as mais práticas e que a criança possa comer a fruta ainda fresca. Escolha uma opção que não se deteriore facilmente, não amasse, não solte líquido ou fique escura. Alguns exemplos: melancia, mamão, melão, kiwi, abacaxi, uva, mexerica ou gomos de laranja.



Leia: Crianças e adolescentes também sofrem de solidão





Integridade dos alimentos

O primeiro ponto da lancheira é manter sempre a segurança alimentar. Isso quer dizer que a lancheira precisa ser bem lavada e escovada com água e sabão, sem deixar acumular restos de alimentos dentro dela.





O segundo ponto são os recipientes utilizados, que devem ser pensados a partir do alimento. As frutas que soltam líquido, por exemplo, são mais sensíveis e requerem um recipiente que evite o vazamento. A integridade dos alimentos depende de como eles são acondicionados e embalados. Mesmo os sanduíches precisam estar bem embalados em papel toalha ou filme plástico para ficarem inteiros e não despedaçarem.







Sucos em caixinha

O suco de fruta também é uma opção para a lancheira das crianças, porque hidrata, fornece vitaminas, minerais e compostos chamados de bioativos como, por exemplo, os contidos nos sucos de laranja, uva, goiaba e maçã. O que se deve ter atenção no suco é a quantidade. A criança pode levar o suco uma vez por dia e consumi-lo junto com o seu lanche, pois será uma opção rápida para obter energia para as próximas atividades.





Optar por sucos em caixinha prontos para beber 100% fruta, integral, é uma alternativa. O suco 100% fruta, integral em caixinha não contém açúcar, corantes e conservantes na composição.





Além disso, o suco em caixinha é um alimento prático e seguro para estar na lancheira, visto que a tecnologia de processamento e envase asséptico, somada ao tratamento térmico, pasteurização, e à tecnologia multicamadas das embalagens, eliminam microrganismos patogênicos que poderiam causar mal à criança e dispensam a necessidade de refrigeração e o uso de conservantes.





Leia: Doenças respiratórias infantis aumentam no inverno; entenda

“Hoje em dia, vários processos da indústria, desenvolvidos com alta tecnologia, já são capazes de preservar nutrientes dispensando a necessidade de ingredientes como corantes e conservantes, e mesmo assim conservar vitaminas e minerais. É o caso de muitos sucos em caixinha, por exemplo. Portanto, precisamos ler os rótulos, ler as listas de ingredientes e entender qual é o produto que estamos consumindo”, explica a nutricionista.

É necessário aliar a nutrição e a praticidade com a segurança alimentar para a criança ter uma lancheira gostosa e atrativa no momento do recreio.