"Érika é uma fofoqueira má e sexy", afirma Letícia Salles

A dançarina Érika (LetIcia Salles), sem pudor ou remorso, vende fofocas e mentiras sobre o cantor Lui Lorenzo (José Loreto) para a imprensa (foto: Globo/divulgação)





Leticia Salles vive a ardilosa Érika em “Vai na fé”, novela das 19h da Globo. Depois de chamar a atenção na primeira fase de “Pantanal” (Globo, 2022), no papel de Filó, a atriz está de volta à teledramaturgia interpretando a ex-dançarina e backing vocal de Lui Lorenzo (José Loreto). Na trama, ela perdeu o emprego por vender fofocas a respeito do cantor para Anthony Verão (Orlando Caldeira). Sem qualquer pudor ou remorso, usa mentiras a fim de alavancar o engajamento das redes sociais do jornalista.













Leticia Salles viveu Filó, na primeira fase de 'Pantanal'. Aqui, ela contracena com Renato Góes (José Leôncio ) e Lucas Oliveira dos Santos (Tadeu) (foto: João Miguel Júnior/Globo) No folhetim, Érika não perde a chance de criticar Lui Lorenzo. Além da relação de trabalho, a moça e o cantor tiveram um affair mal resolvido. Por isso, guarda mágoa do filho de Wilma (Renata Sorrah). Na visão de Leticia, a ex-dançarina sente prazer vendo o rapaz se dar mal.

"Ela sempre alega que quem tornou o Lui do jeito que ele é foi a Wilma. Só que a mãe dele acaba sendo cúmplice dela. É uma honra ter sido demitida por Renata Sorrah em cena. Érika não é uma vilã. Tem várias facetas, vende notícia falsa, mas não sinto tanta maldade nela. Sofre de 'sincericídio'", avalia.

Poder da dança

Para dar vida à personagem, Leticia se jogou em aulas de dança. Aprender as coreografias e diferentes ritmos, aliás, deu a ela uma nova visão a respeito de si mesma como mulher.





Além disso, a artista ressalta que o comportamento da moça com Lui Lorenzo não é nada saudável.





"Eu era dançarina amadora. Só depois de começar a ter aulas, vi que tudo que achava que sabia caía por terra. A dança despertou coisas em mim em relação à sensualidade e autoestima. Já o relacionamento dela como Lui é extremamente tóxico. Érika é apaixonada, mas quer mesmo é se dar bem", afirma.





Porém, Filó, de “Pantanal”, ainda está viva na memória do público. Por isso, Leticia é abordada constantemente pelos fãs e chamada pelo nome da personagem. O carinho do público surpreende a atriz, que gosta de ver as reações de quem assiste e sabe que essas são manifestações de reconhecimento ao seu trabalho.





"Mesmo quando posto alguma coisa da Érika, as pessoas comentam ter saudades da Filó. Foi uma fase muito importante da minha vida. 'Pantanal' abriu portas. Agora, acho que vão amar odiar a Érika. Não estou acostumada com esse contato, porque sou muito discreta. Então, quando vi os seguidores e os comentários aumentando, achei uma loucura", confessa.