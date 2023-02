Sérgio Utsch, repórter do SBT, volta à Ucrânia um ano após a invasão russa

O jornalista mineiro Sérgio Utsch em Kiev (foto: SBT/reprodução)





Depois de presenciar o início da guerra em 2022, o mineiro de Lagoa Santa Sérgio Utsch, correspondente do SBT na Europa, voltou a Kiev. As cenas exclusivas estão no documentário “Ucrânia – Arquivos de guerra”, disponível no site www.sbtnews.com.br e no canal de YouTube do programa “SBT news” (https://www.youtube.com/SBTNews), na semana em que se completou um ano da invasão da Ucrânia pela Rússia (24 de fevereiro).





No retorno à capital ucraniana, Utsch relembra situações marcantes que viveu em 2022, como o avanço das tropas russas em direção à fronteira com a Ucrânia, a escalada de tensão, o início dos bombardeios, as primeiras sirenes de alerta, as idas ao abrigo antiaéreo e a necessidade de deixar o hotel onde estava hospedado, que foi ocupado por milícias.





O correspondente internacional relata, com exclusividade, na primeira parte do documentário, como foi a experiência de ficar abrigado na Embaixada do Brasil em Kiev, o trabalho dos diplomatas tanto para retirar brasileiros do país quanto para proteger e até mesmo se desfazer de documentos confidenciais.





Na medida que os bombardeios na capital se tornavam frequentes, acelerou-se a organização dos funcionários da embaixada para cruzar a fronteira com os civis rumo à Polônia, à Romênia e à Moldávia — esta última se tornou o destino do repórter e do embaixador brasileiro Norton Rapesta.





Utsch foi um dos raros correspondentes brasileiros em Kiev nos primeiros dias da guerra iniciada na madrugada de 23 para 24 de fevereiro de 2022.

“Ucrânia – Arquivos de guerra” parte dos relatos de um ano atrás e da nova visita que o repórter faz a Kiev. O espectador terá a chance de observar, a partir da câmera do celular de Utsch, o nível de tensão dos diplomatas até a decisão de deixarem o país.

“UCRÂNIA – ARQUIVOS DE GUERRA”

Disponível no “SBT news”, que pode ser acessado através do link https://www.sbtnews.com.br/ e no canal de YouTube do programa (https://www.youtube.com/SBTNews). Os episódios também são exibidos no “SBT news na TV” e em edições do “SBT Brasil”, ambos no SBT/Alterosa. O “SBT news na TV” vai ao logo após o “Operação Mesquita”, durante a semana. Aos sábados, após o "Notícias impressionantes”, e aos domingos, após "André Rieu e orquestra". Já o “SBT Brasil” vai ao ar de segunda a sexta, a partir das 19h45.