'Travessia' terá semana recheada de emoções

Guerra (Humberto Martins) faz de tudo para evitar que Chiara (Jade Picon) conheça seu próprio passado (foto: João Miguel Júnior/globo)



O maior medo de Guerra (Humberto Martins) passará a assombrá-lo ainda mais em “Travessia”. Nos próximos capítulos da novela das 21h da Globo, Chiara (Jade Picon) finalmente se encontrará com Moretti (Rodrigo Lombardi), por acaso. O marido de Guida (Alessandra Negrini) verá pai e filha juntos em uma loja de conveniência. Porém, ele e o inimigo desviarão os olhares um do outro.

Já Moretti será questionado por Stenio (Alexandre Nero) se ele possui algum herdeiro, por conta do desejo do ex de Leonor (Vanessa Giácomo) de blindar seu patrimônio. Como ainda não sabe do parentesco com Chiara, o homem garantirá que não tem filhos.

Depois, Chiara comentará com sua melhor amiga, Júlia (Nathália Falcão), a respeito da cisma que tem de que Moretti possa saber algo sobre sua mãe. Afinal, Guerra sempre escondeu tudo a respeito dela para a herdeira nunca desconfiar de que foi adotada por ele. A namorada de Ari (Chay Suede) não desistirá fácil de encontrar alguma pista do passado da progenitora

Enquanto isso, Cidália (Cassia Kis) aconselhará Guerra a voltar com as ações dadas a Chiara para o nome dele. Dessa forma, o empresário não correria risco, caso a garota descubra a verdade sobre sua origem mais adiante e se volte contra o empresário.





"Eu quero saber se os meus fãs estão com o pano pronto para passar pelas ações da Chiara. Estou dando o meu melhor e eles sabem o quanto estou empenhada. Parei a minha vida para me dedicar 100% a esse projeto. Fico sempre ligada no que dizem no Twitter e leio tudo", comenta Jade Picon.