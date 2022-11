'Passa ou repassa' leva Hariany e DJ Netto ao 'Domingo legal'

Quem vai levar a esperada torta na cara? Hariany ou Netto? (foto: Instagram/Reprodução)

Você quer música boa? Ou diversão? Humor para animar o seu dia? Se a resposta for sim para estas três perguntas, então é hora de sentar no sofá e assitir ao “Domingo legal” deste domingo (27/11), a partir das 11h, no SBT/Alterosa.