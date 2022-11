Romeu será interpretado pelo ator Miguel Ângelo (foto: Lourival Ribeiro/SBT)

Atores, equipe e direção da próxima novela do SBT, “A infância de Romeu e Julieta”, não guardam mais segredo de quem participará do folhetim escrito por Iris Abravanel. A emissora de Silvio Santos divulgou as primeiras imagens do elenco da trama, projeto coproduzido pelo Prime Video.