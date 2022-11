Alessandra Negrini: 'É muito gostoso interpretar Guida'

As irmãs Guida (Alessandra Negrini) e Leonor (Vanessa Giácomo) têm relacionamento complexo por causa da paixão pelo mesmo homem (foto: Paulo Belote/Globo)

Alessandra Negrini dá vida à complexa Guida em "Travessia". Na novela das 21h da Globo, a personagem se desentendeu com a irmã, Leonor (Vanessa Giácomo), por conta do marido, Moretti (Rodrigo Lombardi). O empresário do ramo da construção civil namorou a cunhada no passado e provocou briga entre elas ao se casar com a irmã da ex, a quem abandonou sem dar explicações.









Na trama escrita por Gloria Perez, Guida criticava a relação que a caçula tinha com Moretti, mas foi capaz de se casar com ele, o que magoou Leonor profundamente. De acordo com a intérprete, a personagem não teve a intenção de provocar a irmã. Como aconteceu uma passagem de cerca de 20 anos na história, ela acreditava que as dores do abandono tivessem sido superadas.





"Leonor e Guida são unidas, porque cuidaram uma da outra desde que a mãe morreu. A trama é meio Nelson Rodrigues, pois elas se amam e se odeiam. Existe essa relação fraternal de verdade. Você tem a liberdade de brigar com o irmão, não tem muito filtro, e isso é legal de ver", ressalta.



''Estou me divertindo por trabalhar com a Vanessa ( Giácomo) e o Rodrigo (Lombardi). Escolhi ser atriz para ficar brincando com os meus colegas em cena'' Alessandra Negrini, atriz





Conflitos

Além do complexo laço afetivo entre Guida e Leonor, a sobrinha de Cotinha (Ana Lucia Torre) tem convivência difícil com o filho, Rudá (Guilherme Cabral). O adolescente não consegue se conectar à mãe, que não entende o fato de ele não sentir atração sexual por ninguém.

Assim, a novela abre espaço para uma discussão sobre assexualidade. Os conflitos entre ambos tornaram-se ainda maiores depois de ele ter ido estudar no exterior, por uma longa temporada, influenciado pela progenitora.





"É um prazer voltar a estar com as pessoas. É uma delícia poder conviver com o outro. Tem um lado que é uma festa, uma celebração por atuar de novo. Todo mundo estava cansado de ficar em casa", relata.



Para Alessandra, “Travessia” simboliza a oportunidade de retornar às novelas com uma personagem diferente do que se acostumou a fazer na televisão aberta. O seu último trabalho na Globo havia sido na pele da vilã Susana de “Orgulho e paixão” (2018).





"Estou feliz. Mauro Mendonça Filho é um diretor de quem gosto muito. Acho a Guida divertida. Ela foge dos papéis que a Globo costuma me dar e eu já estava cansada de fazer", conta a atriz.