Ricardo Pereira diz que vilões como Danilo fazem parte do nosso dia a dia

Bonito e agradável, Danilo (Ricardo Pereira) nem de longe parece ser o vilão que é (foto: Estevam Avellar/Globo) ''Gosto muito de voltar às novelas como vilão. Esse é um papel diferente, pois Danilo é agradável e conquista no jeito de falar. Possui aquele discurso convincente e seguro. Tem leveza na forma de agir'' Ricardo Pereira, ator









Ricardo Pereira é o inescrupuloso Danilo em “Cara e coragem”. Na novela das 19h da Globo, o personagem ganha a confiança das pessoas para conseguir o que deseja.





Além disso, pode estar envolvido nos acontecimentos que levaram à morte de Clarice (Taís Araujo). No entanto, precisa enfrentar os dublês Moa (Marcelo Serrado) e Pat (Paolla Oliveira), a fim de colocar as mãos nos papéis que faltam para negociar a pesquisa da Siderúrgica Gusmão.





Astuto, chantageador e dissimulado

Embora pareça inofensivo, Danilo apenas espera o momento certo para entrar em ação. Atento, desconfiou do “americano” Bob Wright (Kiko Mascarenhas) assim que o conheceu.





Depois de investigar Bob, descobriu que, na verdade, o ricaço não passa de uma farsa. E agora chantageia o faz-tudo Duarte para que ele colabore em seus negócios escusos.





“É quase como se ele soubesse o que é melhor para cada ser humano. Em nosso dia a dia, conhecemos pessoas assim, que nos iludem. Danilo tenta controlar a vida do Leonardo, que é mais instável. Talvez faça o mesmo com a Regina e o Bob, que cria essa nova identidade e se torna um soldado dele”, comenta Pereira.





A ambição de Danilo só não está acima do amor que sente pela mulher, Rebeca (Mariana Santos). Tudo o que é importante para a amada é valioso para ele. Apoia a esposa no que for preciso para recuperar a guarda do filho Chiquinho (Guilherme Tavares), fruto do casamento dela com Moa. Inclusive, estragou a amizade com o dublê em nome desse sentimento.







Rebeca (Mariana Santos) é o amor de Danilo, que apoia a luta dela pela guarda de Chiquinho (Guilherme Tavares) (foto: Fábio Rocha/Globo)

“Danilo é um estrategista. Porém, a relação com Rebeca é de verdade. Ele se encantou pela mulher do ex-melhor amigo. A novela apresenta personagens com muitas camadas. Não são óbvios, têm sempre uma dualidade. É uma alegria fazer parte do elenco”, comemora.





O convite para “Cara e coragem” surgiu quando Ricardo Pereira havia terminado de gravar “Éramos seis” (Globo), exibida de 2019 a 2020.





No entanto, o início dos trabalhos foi adiado devido à pandemia de COVID-19, que interrompeu as gravações dos folhetins da Globo por meses.





Mesmo assim, o ator seguiu confirmado para o projeto e, hoje, comemora o resultado do esforço de todos para colocar a produção no ar.





“É uma energia muito boa nos bastidores. Temos uma autora parceira (Claudia Souto), que é um presente, e isso é importante”, conclui.

